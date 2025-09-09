9 de septiembre de 2025

Fierro | «Tenemos una responsabilidad grande»

Rodrigo Fierro, Concejal Electo por Fuerza Patria en el distrito habló en Radio Noticias luego del aplastante triunfo del espacio en las Elecciones Legislativas del pasado domingo, no solo en La Costa, sino en La Provincia.

Fierro destacó:

Tenemos una responsabilidad grande.

Dale play:

