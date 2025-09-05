En La Costa votás 9 concejales y 3 consejeros escolares. Mirá cómo se distribuyen las bancas, qué pasa en caso de empate y quiénes compiten.

El próximo 7 de septiembre, en una sola vuelta general sin PASO, se eligen en el Partido de La Costa 9 concejales y 3 consejeros escolares. Aquí te explico de manera simple cómo funciona el reparto de bancas, qué sucede si hay empate y quiénes compiten.

¿Cómo funciona el sistema D’Hondt?

Es un sistema de representación proporcional, pensado para que cada lista reciba bancas según su porcentaje de votos, explicado en pasos claros:

Sumás los votos de cada lista. Dividís esos votos por 1, 2, 3… hasta cubrir los cargos en juego. Ordenás los resultados de mayor a menor. Asignás las bancas a los cocientes más altos: los primeros 12 cocientes (9 para concejales, 3 para consejeros).

Es una forma justa y transparente de repartir cargos.

¿Qué sucede en caso de empate?

¿Dos listas con los mismos votos justo peleando una banca? La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires define mediante “sorteo público y oficial”. No se repite la elección: se resuelve de inmediato y de forma transparente.

¿Quiénes compiten este año?

La Justicia Electoral bonaerense oficializó 15 listas en La Costa para el 7 de septiembre:

Construyendo Porvenir – Daniel “Chiqui” Maesrello

– Daniel “Chiqui” Maesrello Partido Libertario – Maximiliano Verón Romero

– Maximiliano Verón Romero Valores Republicanos – María Astudillo

– María Astudillo Hacemos La Costa Partido de La Costa – Juani Ojeda

– Juani Ojeda Alianza Nuevos Aires – Matías Porta

– Matías Porta Alianza Potencia – Nora Domínguez

– Nora Domínguez Alianza La Libertad Avanza – Marcela González

– Marcela González Alianza Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad – Gustavo Arena

– Gustavo Arena Alianza Fuerza Patria – Gabriela Demaría

– Gabriela Demaría Alianza Somos Buenos Aires – Daniel López

– Daniel López Alianza Unión y Libertad – Sergio Santana

– Sergio Santana Compromiso Vecinal La Costa – Oscar Prioletta

– Oscar Prioletta Movimiento Avanzada Socialista – Gabreo Velozo

– Gabreo Velozo Partido Frente Patriota Federal – Ariel Agustín Quiroz

– Ariel Agustín Quiroz Alternativa Vecinal – Silvia Pomilio

Resumen rápido

Elemento Detalle ¿Qué elegís en La Costa? 9 concejales y 3 consejeros escolares (7/9/2025) ¿Cómo se reparten las bancas? Sistema proporcional D’Hondt: dividís votos, ordenás cocientes, asignás bancas ¿Empate en votos? Se define por sorteo público y oficial de la Junta Electoral ¿Listas compitiendo? 14 listas, con nombres y cabezas definidos radionoticiasweb.com.ar ¿Edad mínima para ser candidato? 22 años, ciudadanía ≥ 4 años y residencia ≥ 3 años en el municipio electoralmisiones.gov.ar

