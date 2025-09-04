Hoy cierra la campaña que más nos une y enamora

Hoy cierra una campaña. Una campaña que logró algo impensado: poner de acuerdo a millones de argentinos y argentinas, borrar diferencias y hacer que todos salgan a la calle con la misma bandera. Una campaña que nos unió en un solo canto, en una sola emoción.

Algunos la vivieron en las plazas, otros en las rutas, muchos en balcones y terrazas. Nadie olvida esa marea celeste y blanca que colmó cada rincón del país en búsqueda del mismo objetivo: sentir que podíamos construir el país que soñamos. Fue agotadora, cargada de tensiones, de cábalas y dedos cruzados para que ese sueño colectivo se hiciera realidad.

Esta noche, esa campaña llega a su cierre. Y no hablamos de política. Hablamos de fútbol. De la Selección Argentina, que nos regaló la tercera estrella, y de Lionel Messi, que jugará su último partido oficial antes del próximo Mundial.

Ojalá algún día logremos sentirnos así de cerca y así de juntos para construir la Argentina que nos merecemos.

Porque si hay una lista que de verdad nos une y nos enamora, es la que viste de celeste y blanco. Gracias a este equipo por hacernos sentir, aunque sea por un rato, que las diferencias desaparecen. Que ya no importa la condición social ni el color político. Somos uno solo. Y sabemos que, con sus más y con sus menos, hay un grupo de jóvenes que nos hacen creer y confiar en que sí se puede.

Compartir