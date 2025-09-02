Luego del éxito en Mar del Plata y Uruguay el Conicet anunció un streaming en el sur | Conoce los detalles

El Conicet volverá a transmitir ciencia en vivo, luego del éxito del streaming en Mar del Plata y lo que se está dando en Uruguay. Los científicos anunciaron que se viene un nuevo stream en el mes de octubre con foco en el sur Argentino.

En este marco, Fernanda Zapata, Bióloga Marina, se expresó en Radio Noticias donde adelantó:

Se va hacer en sur, van a volver a hacer esto, en este momento se está haciendo en Uruguay (…) lo que me gustaría recalcar es que las expediciones tienen el objetivo de conocer la biodiversidad.

