3 de septiembre de 2025

La caída de la participación en las Elecciones | Desconocimiento, apatía y preocupación

18 horas atrás 0

Juan Antonio Farneda, Líder del eje de Participación en Asociación Conciencia, se expresó en el aire de La Primera Mañana de Radio Noticias de cara a las próximas elecciones legislativas en La Provincia de Buenos Aires y luego de lo que vienen siendo los fines de semana de sufragios en distintos puntos del país.

En este marco, el experto sentenció:

Conciencia ve que hay dos sectores principales (…) vemos un poco de desconocimiento, la gente se entera la misma semana que tiene que ir a votar y también hay mucha apatía.

Los detalles:

