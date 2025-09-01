1 de septiembre de 2025

Grupo Migrar | Asesorías para tramitar la ciudadanía Española

6 horas atrás 0

Sandra Partenio desde el Grupo Migrar expresó en el aire de La Primera Mañana de Radio Noticias donde entregó detalles sobre las asesorías para tramitar la ciudadanía Española.

Cabe destacar que para obtener asesoramiento con «Grupo Migrar» y tramitar tu ciudadanía española, podés contactarlos a través de su perfil de Instagram (@grupomigrar) o por WhatsApp donde ofrecen consultas gratuitas por mensaje directo para asistirte en el armado de carpetas y la solicitud de turnos.

Además, La Ley de Nietos es el camino principal para muchos, pero dado que vence en octubre de 2025, es crucial actuar rápido.

Más detalles en el video:

