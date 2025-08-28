Polémica por el uso del “Nunca Más” en La Costa

Familiares de desaparecidos repudiaron el uso del “Nunca Más” por parte de La Libertad Avanza y convocaron a una movilización en Mar del Tuyú.

La utilización de la consigna “Nunca Más” por parte de La Libertad Avanza generó una fuerte reacción en el Partido de La Costa. La agrupación Familiares de Detenidos y Desaparecidos ex detenidos por razones políticas expresó su repudio y convocó a movilizarse este sábado 30 de agosto en Mar del Tuyú.

En un comunicado difundido en las últimas horas, el espacio manifestó que “con esto intentan profanar el ‘Nunca Más’. No se trata de una elección de medio término, ni de desprestigiar un partido político, se trata de lo que no queremos en el seno de nuestra sociedad”.

El texto considera que la utilización del lema constituye “un agravio que reivindica el genocidio, la dictadura, la desaparición de militantes, de seres pensantes y la sumisión de los argentinos a los intereses financieros”.

La agrupación recordó que la consigna “Nunca Más” nació para repudiar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar y reafirmó su posición de “no olvidar, no perdonar y no reconciliarse”.

Además, señalaron que mantienen el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, en rechazo a cualquier intento de banalización del lema.

El acto conmemorativo se realizará el sábado 30 de agosto a las 15 horas en la Casa de la Cultura y la Memoria de Mar del Tuyú (Calle 4 y 69). Desde la organización invitaron a la comunidad a participar bajo la consigna de “seguir sosteniendo la memoria colectiva”.

