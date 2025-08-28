Falleció María Cristina Boccia, vecina recordada por su militancia comunitaria y su lucha por el hospital y la autonomía en la zona sur de La Costa.

La comunidad de La Costa despidió esta semana a María Cristina Boccia, conocida por muchos como Cristina Boccia de Fuertes. Su fallecimiento comenzó a circular el lunes por la tarde y dejó un profundo vacío en quienes compartieron con ella la vida vecinal y política del distrito.

Entre los recuerdos, se destacó el mensaje publicado por David Jacob, actual candidato a concejal en Construyendo Porvenir – Lista 1003, quien compartió una imagen de los años 1993 o 1994 tomada en la puerta del Honorable Concejo Deliberante. Allí evocó la época en que un grupo de vecinos impulsaba la creación de un nuevo municipio en la zona sur del Partido de La Costa.

En su relato, Jacob rememoró “las asambleas vecinales en el club social, los debates con concejales y candidatos, los proyectos presentados en el HCD y en la Legislatura bonaerense”. Todo, bajo el impulso de Cristina, quien se convirtió en una figura central para aquel movimiento de autonomía política y administrativa.

Ivan David Jacob posteo sobre esta foto Negrita Martin , José Cano, Alicia Maxit, Vicente Arcuri, José Brazda,Cuadrado Cortes Cristina Boccia de Fuertes, Tomas Diebra, Héctor González, Horacio Chimenti, …. ( No me acuerdo el nombre)… Y yo .

Más allá de esa etapa, Boccia es recordada por su participación en la lucha por el hospital local y por acciones comunitarias que marcaron la vida del distrito. Vecinos la recuerdan también “con pala en mano junto a otros costeros, derribando el terraplén de la ruta 11 cuando aún tenía apenas una capa de asfalto y no estaba habilitada por el gobierno de facto”.

Hoy, la comunidad despide a una mujer que fue definida como visionaria y luchadora incansable. Su legado permanece en las instituciones, en las historias compartidas y en el recuerdo de quienes la acompañaron en cada una de sus causas.

A su familia, amigos y compañeros de camino, un cálido abrazo en este momento de dolor.

