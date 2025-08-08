8 de agosto de 2025

Faltan listas en el sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense

2 horas atrás 0

El sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense aún no muestra todas las listas del Partido de La Costa, generando incertidumbre. Se espera que se actualice hoy.

En la noche del jueves, el sitio oficial de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires publicó las listas oficializadas de los distintos distritos. Sin embargo, en el caso del Partido de La Costa, la información parcial generó cierto nivel de incertidumbre en sectores políticos y militantes atentos al proceso.

Al cierre de esta nota, el portal muestra solo 8 de las 14 listas presentadas originalmente para competir en las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre.

La nómina publicada incluye las siguientes agrupaciones:

  • Construyendo Porvenir
  • Hacemos La Costa
  • Alianza Nuevos Aires
  • Alianza Potencia
  • Alianza Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad
  • Alianza Unión y Libertad
  • Frente Patriota Federal
  • Alternativa Vecinal La Costa

Sin embargo, no figuran otras fuerzas que habían confirmado su participación, como la Alianza Fuerza Patria, que lleva como principal candidata a concejala a Gabriela Demaría, o Compromiso Vecinal, espacio del Dr Oscar Prioletta.

Tampoco aparecen al momento de esta publicación las listas encabezadas por:

  • Daniel LópezSomos Buenos Aires
  • Maximiliano VerónPartido Libertario
  • Gabriel VelazcoMovimiento Avanzada Socialista

La carga del sitio aún no está completa

Según trascendidos periodísticos, la demora estaría vinculada a la carga progresiva del sistema y no implicaría objeciones o rechazos formales a las listas mencionadas. Algunas versiones indican también que en al menos dos agrupaciones aún restaba completar documentación obligatoria, aunque hasta el momento la Junta Electoral no emitió un comunicado oficial sobre esos casos.

Desde diferentes espacios consultados de manera informal aseguraron que la carga se completará durante el viernes, lo que permitiría consultar en línea la totalidad de las listas del distrito.

Quiénes son los principales precandidatos en La Costa

Entre los nombres que competirán en la elección legislativa local, se destacan (no significa que logren llegar a ingresar concejales):

  • Gabriela DemaríaAlianza Fuerza Patria
  • Marcela Fabiana GonzálezAlianza La Libertad Avanza
  • Daniel LópezSomos Buenos Aires
  • Sergio Omar SantanaAlianza Unión y Libertad
  • Juan Manuel OjedaHacemos La Costa
  • Matías PortaAlianza Nuevos Aires

El calendario electoral y lo que sigue

De acuerdo con el cronograma oficial, el proceso electoral continuará con la designación de autoridades de mesa, la oficialización de boletas y la campaña en medios, que comenzará formalmente en las próximas semanas.

👉 Recordá que durante este período no está permitido realizar encuestas sin registro, utilizar publicidad no autorizada, ni hacer proselitismo en dependencias públicas.

