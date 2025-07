Se dobló y se rompió | La UCR local con serias diferencias y sin unidad

El cierre de listas de la UCR dentro del frente Somos Buenos Aires y de cara a las Elecciones Legislativas en la Provincia de Buenos Aires se vio envuelto en una serie de tensiones que terminaron con la idea de «unidad». Es que el espacio que se referencia en el actual edil Daniel López, no llegó a un acuerdo con históricos correligionarios y los cruces se escucharon «por fuera del comité».

En este marco y para La Primera Mañana de Radio Noticias, el Dr. Leandro Alonso destacó:

Nosotros ante la situación partidaria que veíamos que todo el sector que se referencia en Maxi Abad en La Provincia fortalecía la idea de ir con LLA o incluso con boleta corta en algunos municipios, nos pusimos a trabajar y armamos una lista que era muy buena (…) por parte del sector oficialista decidieron no abrir en puestos razonables y bueno a partir de ahí quedó oficializada la lista de Dani López (…) no queda otra que simplemente hacer lo que siempre hicimos, trabajar y militar.

En casi la misma tónica, Germán Jardón, amplió la información y disparó marcando que «algunas listas se arman de una forma muy particular». Además, Jardón se expresó sobre la falta de representación territorial y sentenció:

La UCR arma una lista con 3 candidatos en los primeros 3 lugares de la zona centro, como si las zona sur y norte no necesitaran representación legislativa, eso no suma (…) la política no empieza y no termina en una elección, para estar vigentes en la discusión política no hace falta ser intendente, presidente de un partido ni mucho menos.