En las internas del PRO, la UCR, el peronismo y hasta los vecinalistas, más de uno quedó como amigo con derechos: le metieron mano en zonas impúdicas… pero sin gracias ni café.

Medianoche. Las listas cierran, las roscas se calientan y más de un aspirante a legislador en la provincia de Buenos Aires descubre que quedó afuera como ese amigo con derechos que ni siquiera recibe un “gracias por los servicios prestados”.

En el PRO, al Santo del Clima lo dejaron afuera en medio de la tormenta y sin paraguas. Mientras tanto, un amigo de Ritondo se lo vio desesperado, corriendo planillas como si fueran pasos de baile: “a mí no me van a dejar afuera, si hay baile yo ya me lustré los zapatos”, habría dicho entre pasillos.

En La Libertad Avanza, La Jefa local estuvo toda la semana escondida, pero quienes la conocen dicen que sabe muy bien cómo moverse a la hora de desmarcarse. Parece que agitó el pañuelo para despedir los sueños de varios ex que querían abrazarla con derecho a roce. Pero ella no se deja apoyar… y mucho menos rozar.

Los radicales tampoco tuvieron una semana tranquila. El grupo de los 3 del 14 se puso firme para quedarse con los tres primeros lugares de la lista. Eso no cayó nada bien ni en San Clemente ni entre los sureños. Los últimos, acostumbrados a las deslealtades, aseguran que ya se pusieron la vacuna y juran contactos que podrían forzar tachaduras de último minuto.

Y del oficialismo, ¿qué decir? La preocupación sería tal que el jefe se habría tomado vacaciones, mientras la mesa chica —más chica que mesa ratona de consultorio— tiene listas alternativas listas para salir a la cancha. Incluso hay quienes se animan a decir que incluyen figuras rutilantes de la escena política local.

📌 Aclaración necesaria: los nombres y espacios que usted acaba de pensar son pura y exclusiva responsabilidad de su imaginación. No de quien escribe esta nota.

Mientras tanto, los que hoy quedaron afuera deberán decidir si se bancan el golpe con una sonrisa o si buscan consuelo en el Día del Amigo con Derechos. Porque en política, como en otros ámbitos, a veces te tocan… pero no te eligen.

