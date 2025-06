El Voley Costero brilló en Mar del Plata | Los detalles

Se llevó a cabo en la Ciudad de Mar del Plata, La Copa Provincial donde con excelentes resultados los equipos de la Escuela Municipal de Voley, dependiente de la Subsecretaria de Deportes, en las categorías Sub 15 femenino, Sub 19 femenino y Sub 19 masculino representaron al distrito.

La competencia, organizada por la Federación Bonaerense de Voley, reunió a más de 40 equipos. En este marco, el destacado desempeño de los equipos costeros fue detallado en el aire de RN por Germán Aragone, titular de la Escuela Municipal de la disciplina.

