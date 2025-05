El mate es nacional y popular… hasta que lo usás para no dormirte manejando.

Atención, argentinos: el país que no arregla rutas, no controla el alcohol al volante, ni mantiene una vaca dentro del alambrado, acaba de descubrir que el verdadero enemigo en la ruta sos vos… y tu mate.

Sí, leíste bien. Provincias como Mendoza y Córdoba están aplicando multas de hasta $420.000 por manejar mientras cebás unos verdes. Y mientras tanto, el Gobierno nacional sigue sin poner un mango para arreglar una banquina, ni soñar con una autopista sin baches y con línea pintada.

Mate: el menor de nuestros problemas

En la escala de peligros viales, el mate está bastante más abajo que:

El estado de las rutas , que hace que manejar de noche se parezca más a un videojuego de supervivencia que a un traslado de A a B.

, que hace que manejar de noche se parezca más a un videojuego de supervivencia que a un traslado de A a B. Los animales sueltos , que en algunas zonas tienen más libertad de circulación que vos con el VTV vencido.

, que en algunas zonas tienen más libertad de circulación que vos con el VTV vencido. El alcohol, que está presente en 1 de cada 4 accidentes, pero que —salvo algún control perdido en una rotonda— no siempre es detectado.

Y sin embargo, la noticia es que si vas manejando con una mano en el volante y otra en el termo, te pueden caer con una multa que equivale a casi cinco sueldos mínimos o un auto usado con suerte.

¿Seguridad vial o plan canje de multas?

La lógica parece clara: no hay presupuesto para obras, pero sí para cobrar. Las provincias que implementan estas multas aseguran que lo hacen por seguridad vial, pero no aclaran si eso incluye pintar una ruta, arreglar un pozo o poner un cartel que no esté comido por el óxido desde 2002.

Y mientras el Gobierno nacional achica ministerios, ajusta obras públicas y pone el foco en los “gastos innecesarios”, las rutas nacionales parecen pistas de rally. Eso sí: si frenás a un costado para tomarte un mate y no pisás bien la banquina, te quedás sin tren delantero y con una multa por “interferencia en la conducción”.

Hoy es el mate, mañana será el bizcochito. Después, el que tararea un tema de Rodrigo. ¿Dónde termina esto? En vez de hablar de autopistas seguras, radares visibles, carteles inteligentes o educación vial real, parece que el plan es tapar baches con sanciones.

Argentina es el país donde los colectivos van sin luces, las rutas se parten como medialunas, pero si vos venís tomando mate a 80 km/h con termo en la falda, sos un potencial criminal vial.

Porque claro, recaudar es más fácil que invertir. Arreglar rutas cuesta. Poner un radar, en cambio, devuelve con intereses. Y si encima lográs que la gente deje el mate… ¡menos termos en el presupuesto!

Consejo final: Si vas a tomar mate en el auto, que sea de copiloto. Y si estás manejando y se te enfría, pensá que al menos no se te cruzó una vaca en la curva… o sí, pero esa no paga multa.

