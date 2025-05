Rosca en movimiento: ¿quién se sienta y quién se queda afuera en la mesa PRO-LLA-UCR en La Costa?

Las declaraciones del diputado nacional Cristian Ritondo sobre la negociación entre el PRO bonaerense y La Libertad Avanza (LLA) dejaron más que una pista para interpretar cómo se está reordenando el mapa político en el Partido de La Costa. La frase “vamos a hacer valer la territorialidad del PRO” resonó en varios espacios locales, donde todos miran la misma mesa, pero no todos tienen silla.

El PRO costero: varias líneas, muchos mensajes

En el plano local, el PRO tiene varias referencias visibles, cada una con terminal diferente:

Sergio Santana , muy cercano a Cristian Ritondo , trabaja en silencio pero con llegada a la cúpula bonaerense.

, muy cercano a , trabaja en silencio pero con llegada a la cúpula bonaerense. Mónica Correa , con línea directa a Patricia Bullrich , mantiene presencia activa desde lo institucional.

, con línea directa a , mantiene presencia activa desde lo institucional. Federico Garufi, en contacto con el diputado nacional Martín Yesa, también busca su lugar en el esquema costero.

Por ahora, no hay síntesis ni conducción común, lo que deja todo librado al termómetro de las negociaciones provinciales. Si hay reparto, todos quieren ficha.

La Libertad Avanza: Cavallini al frente, pero sin anclas locales

Del lado libertario, Roxana Cavallini sigue siendo la figura más reconocida en el distrito, y aunque hay respeto hacia su rol, no hay estructura sólida detrás, aunque se deberia reconocer el trabajo de sus dos concejales, Dra Ferrín Elizabeth y Moreira Amadeo Ricardo Arebalo. Se menciona que la senadora Flavia Delmonte no vería con malos ojos un acercamiento táctico, aunque no sería ella sino alguien de su entorno quien lo concretaría. Por ahora, más un globo de ensayo que una jugada concreta.

¿Y los radicales, peronistas y otras especies? ¿Y los sueltos?

En el universo radical e independiente, hay varios que están en pausa pero podrían moverse si ven oportunidad:

Germán Jardón , concejal mandato cumplido, exaliado de Cotoco García en tiempos de apoyo a Macri , es una figura con peso propio , aunque por ahora sigue en modo “autoaislamiento”. Si decide volver, puede cambiar la balanza.

, concejal mandato cumplido, exaliado de en tiempos de apoyo a , es una , aunque por ahora sigue en modo “autoaislamiento”. Si decide volver, puede cambiar la balanza. Ignacio Raimondez , también concejal MC y con buen diálogo en el PRO, acompañó a Cotoco en su etapa amarilla. Lo ven bien en varios sectores, aunque todavía no mostró cartas .

, también concejal MC y con buen diálogo en el PRO, en su etapa amarilla. Lo ven bien en varios sectores, aunque . Matías Porta, también del mundo ARI, CC, radical y PRO, es otra figura automencionada como el de la unidad. Aunque, según se comenta con tono amable, “la luna de miel podría dejarlo fuera del reacomodamiento”. Se casó este fin de semana, y por ahora no habría definiciones públicas.

Sin PASO, con autonomía: la rosca local, en modo «cada uno cuida lo suyo»

El dato que completa el cuadro es el acuerdo alcanzado días atrás en Tandil, donde los intendentes y referentes de la UCR bonaerense consensuaron dar mayor autonomía a los comités locales para definir estrategias territoriales. En otras palabras: cada distrito podrá acordar con quien quiera… si logra ordenar primero la interna.

Esa resolución, celebrada por muchos jefes comunales radicales, podría habilitar alianzas impensadas en otro contexto, como la aproximación de algunos sectores del radicalismo a figuras de La Libertad Avanza o incluso al propio PRO, sin necesidad de una decisión unificada a nivel provincial.

En el Partido de La Costa, este margen abre el juego a reconfiguraciones que no dependen tanto de lo ideológico, sino de lo práctico: quién suma, quién mide, y quién puede cerrar listas sin heridos de consideración.

Con el reloj electoral apretando, y sin PASO en el horizonte, la rosca costera entra en tiempo de definiciones forzadas, donde el silencio puede ser estrategia… o simplemente falta de plan.

