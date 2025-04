Semana Santa: qué se conmemora, por qué cambia de fecha y otras preguntas frecuentes

Cada año, la Semana Santa convoca a millones de personas en todo el mundo como un tiempo de reflexión, fe y tradición. Pero también despierta muchas preguntas: ¿por qué no se come carne?, ¿por qué cambia de fecha cada año?, ¿qué se conmemora exactamente el Jueves y el Viernes Santo? En esta nota, respondemos algunas de las dudas más comunes y te contamos detalles quizás no tan conocidos sobre esta celebración central para el cristianismo.

¿Qué se conmemora en Semana Santa?

La Semana Santa recuerda los últimos días de vida de Jesús de Nazaret: su pasión, muerte y resurrección. Es el momento más intenso del calendario litúrgico cristiano y se inicia con el Domingo de Ramos, que conmemora su entrada triunfal en Jerusalén. Culmina con el Domingo de Pascua, cuando se celebra la resurrección, es decir, la victoria sobre la muerte.

¿Por qué la fecha cambia todos los años?

A diferencia de la Navidad, la Semana Santa no tiene una fecha fija. Esto se debe a que está regida por el calendario lunar. El Concilio de Nicea (año 325) estableció que la Pascua se celebra el domingo siguiente a la primera luna llena después del equinoccio de primavera (en el hemisferio norte). Por eso puede caer entre el 22 de marzo y el 25 de abril.

¿Por qué no se come carne durante Semana Santa?

La costumbre de no comer carne roja el Viernes Santo tiene raíces tanto religiosas como simbólicas. El ayuno y la abstinencia son formas de penitencia, y la carne, históricamente, fue vista como un alimento asociado al lujo y la celebración. En contraposición, el pescado —más sencillo y austero— se convirtió en el plato típico de esta fecha.

“La abstinencia de carne se extiende a todos los viernes de Cuaresma, aunque el Viernes Santo es el más observado”.

¿Qué pasa el Jueves Santo?

El Jueves Santo se conmemora la Última Cena, en la que Jesús comparte el pan y el vino con sus discípulos e instituye la Eucaristía. También es el día en que, según los evangelios, Jesús lavó los pies a sus apóstoles como gesto de humildad. En muchas iglesias se realiza esta ceremonia simbólica, además de la llamada “misa de la Cena del Señor”.

¿Y el Viernes Santo?

El Viernes Santo es el día de mayor recogimiento: se recuerda la pasión y muerte de Jesús en la cruz. No se celebra misa, y en su lugar se realizan liturgias especiales, como el rezo del Vía Crucis, que representa las 14 estaciones del camino hacia el Calvario. Las iglesias suelen mantenerse en silencio, sin música ni campanas, y los altares están desnudos.

¿Por qué son feriados el Jueves y Viernes Santo?

En muchos países de tradición cristiana, el Viernes Santo es feriado nacional por ser un día de duelo religioso. En Argentina, el Jueves Santo es considerado día no laborable, lo que significa que cada empleador puede decidir si da o no asueto.

“Para muchas personas, estos días son también un tiempo de descanso, viajes o reuniones familiares, aunque su origen está en la liturgia católica”.

Tradiciones que se mantienen

Visita a las siete iglesias : el Jueves Santo , algunos fieles visitan siete templos distintos en memoria del recorrido de Jesús antes de la crucifixión.

: el , algunos fieles visitan siete templos distintos en memoria del recorrido de Jesús antes de la crucifixión. La Vigilia Pascual : se celebra el sábado por la noche. Incluye el encendido del Cirio Pascual, símbolo de la luz de Cristo resucitado.

: se celebra el sábado por la noche. Incluye el encendido del Cirio Pascual, símbolo de la luz de Cristo resucitado. Huevos de Pascua: aunque de origen pagano, esta tradición fue adoptada por el cristianismo como símbolo de vida y resurrección. Hoy, es un clásico de la Pascua para chicos y grandes.

¿Solo los católicos celebran la Semana Santa?

No. También es una fecha importante para otras ramas del cristianismo, como los ortodoxos y los protestantes, aunque en algunos casos varía la forma de celebrarla y hasta la fecha (por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa sigue el calendario juliano). Incluso personas no creyentes o de otras religiones participan de algunas actividades, especialmente en países con fuerte tradición cristiana.

