Comunicado APDH – Regional Ajó – compromiso con la Memoria, Verdad y Justicia

Después del alegato del fiscal del juicio a las juntas donde se proclamó el «NUNCA MÁS!», toda la comunidad comprometida con los DDHH nos apropiamos de estas dos palabras, como promesa de no permitir la interrupción de la Democracia y defender el pleno Estado de Derecho.

Sin embargo, ellos volvieron con otros verdugos; esta vez los encargados de asaltar la casa de gobierno no son uniformados, sino un grupo de estrafalarios con un títere mediático al frente, dirigido por estrategas en la manipulación de la opinión pública y sus patotas que hostigan en redes a opositores y a todo aquel que se diga contrario al abuso de poder.

Muchos, no todos, de los militares de aquella dictadura fueron procesados y condenados.

Pero los cómplices necesarios de ese y todos los golpes de Estado,

los grandes beneficiarios en esos 7 años de dictadura, los que se llevaron el botín a sus lujosas residencias, salvo alguno que otro, han podido disfrutar de la buena vida esquivando el procesamiento y condena judicial hasta el fin de sus dias, ellos, son los grandes empresarios asociados a la embajada que comandó el Plan Condor, diseñado por el Pentágono y los cipayos de suramérica.

Quedaron las familias herederas dueñas de las empresas involucradas en el golpe y los delitos de lesa humanidad; también quedaron indemnes los empresarios emergentes que se beneficiaron transando en negocios con los dictadores, por caso, la familia Macri.

Todos ellos volvieron empujando dentro de la muy mediática grieta, a los corruptos y a los de pocas ideas o muy endebles, e impusieron a su brazo ejecutor; porque nunca se fueron de los espacios del Poder económico, nunca fueron procesados ni condenados por las estafas al estado, ni juzgados por el colaboracionismo para secuestrar y torturar a sus trabajadores.

Son dueños de medios de comunicación- como el Grupo Clarín, que la dictadura le entregó Papel Prensa y nunca pago las pocas monedas de la forzada compra venta -, de empresas de energía, de alimentos, de campos para mono cultivo, constructoras, edificios destinados a la especulación inmobiliaria, el extractivismo extranjero…

dueños y señores de las finanzas para evadir y fugar capitales. Todo esto perjudica al Estado Argentino.

Y deberíamos decir también dueños del cambio climático.

Y hasta volvió la dama de las manos sangrientas, antes infiltrada en Montoneros, que ahora es la ministra que prohibe protestar y da permiso para matar militantes.

Está vez el voto popular, que la Democracia jerarquiza como herramienta fundamental, le entregó el bastón presidencial al farsante libertario, un número significativo de congresistas traidores le facilitaron las «facultades delegadas» y la cúpula judicial no se interpone al abuso del Poder EJECUTIVO.

Y como no podía faltar el FMI, órgano del poder usurero internacional, fomentando el crecimiento de la deuda externa y la miseria del pueblo.

Estamos en peligro de convertirnos en el país más pobre del mundo.

Volvieron al poder porque no se fueron, ni se irán del todo.

Nosotros tampoco, toda la ciudadanía comprometida con los DDHH no nos vamos nunca, ni aún muertos porque la Memoria nunca es derrotada.

Volvemos a declarar: ¡NUNCA MÁS!

Y debe ser el compromiso de más sectores de la sociedad, para que las nuevas generaciones comprendan cabalmente lo que implica vivir en un país sin ley ni garantías para cada persona y al conjunto social, o en un país con un Estado que se hace responsable de las condiciones de vida y el porvenir de sus habitantes.

Y el conjunto de agentes del Poder JUDICIAL debe revisar su actuación histórica y reciente en cuanto a impartir Justicia y ver a cuántos represores, empresarios y funcionarios déspotas o corruptos encubrió y encubre.

La MEMORIA no claudica,

la VERDAD sobrevive y

la JUSTICIA seguirá siendo la deuda de un Poder del Estado que avergüenza a la ciudadanía argentina.

Alguna vez, sus Señorías,

SERÁ JUSTICIA.

A las y los habitantes de este país, que son sujetos de Derecho les pedimos: que no abandonen sus sueños, que no se entreguen mansamente a la miseria ni a la ofensa institucional a la que nos quiere someter este nuevo artificio de la dictadura empresarial financiera.

24 de marzo 2025, a 49 años del golpe de 1976

¡NUNCA MÁS!

