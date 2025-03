San Porta y la «alerta» eterna: los memes del presidente del Consejo Escolar de La Costa

Los memes de Matías Porta, presidente del Consejo Escolar del Partido de La Costa, se han convertido en un fenómeno entre docentes y estudiantes, especialmente cuando las condiciones climáticas amenazan con la suspensión de clases. En redes sociales, su imagen ha trascendido lo institucional para convertirse en una especie de «santo patrono» de las alertas meteorológicas.

Cada vez que la lluvia, el calor extremo o el frío polar se asoman, cientos de mensajes empiezan a circular con una sola pregunta: «¿Ya habló Porta?» No importa si su función tiene o no injerencia directa en la decisión, su nombre es el primero en mencionarse.

De funcionario a meme: el origen de «San Porta»

La figura de Matías Porta ha sido reversionada en distintos formatos humorísticos. Desde una estampa religiosa con su rostro bajo una aureola celestial, hasta montajes con escenas icónicas de Los Simpson, donde se le espera con ansiedad para la ansiada suspensión de clases.

Uno de los memes más recurrentes es el de Homero Simpson en esmoquin, quien ante la pregunta de Bart sobre su elegancia responde: «Estoy esperando el alerta de Porta». Otro, basado en el clásico formato del hombre sudando frente a dos botones, lo muestra debatiéndose entre «Levantar el alerta» o «Seguir con el alerta».

Pero la creatividad de las redes no se queda ahí. Algunos han llevado la adoración a otro nivel y lo representan como un ser con poderes místicos, capaz de controlar el clima con un simple gesto. Cuentan que en los pasillos de las escuelas se susurra su nombre con respeto. Algunos dicen que, cuando Porta levanta la mano, el cielo responde con truenos o rayos de sol, según su voluntad. Otros aseguran que tiene una línea directa con el servicio meteorológico nacional.

Incluso, su nombre se ha convertido en un juego de palabras en redes sociales: «Los me-mes de Porta», «Me Porta el clima» y «Si no habla Porta, no me importa» son solo algunas de las frases que se viralizan en cada alerta.

Un fenómeno que va más allá de la educación

Lo curioso del «meme de Porta» es que, aunque el Consejo Escolar no siempre tiene la última palabra en la suspensión de clases (ya que muchas veces depende de Defensa Civil o la Dirección de Escuelas), su nombre quedó irremediablemente asociado a esas decisiones.

Así, con cada tormenta o alerta por altas temperaturas, «San Porta» reaparece en los grupos de WhatsApp, las redes sociales y los comentarios de docentes que, entre la incertidumbre y la esperanza, lo invocan como si tuviera el poder absoluto de decidir si se da o no el tan esperado día sin clases.

Algunos incluso aseguran haberlo visto en momentos de tensión meteorológica:

«Desde que conocí a San Porta, cada vez que llueve rezo para que me salve de dar clases», dice un docente anónimo.

«Lo vi en la calle y casi le pido que me firme el boletín», cuenta un estudiante.

¿Un meme… o una estrategia política?

Más allá de la humorada, en cada alerta se refleja algo más profundo: docentes que no quieren trabajar y alumnos que no quieren ir a la escuela. Mientras algunos esperan con ansias el anuncio de suspensión, otros empiezan a preguntarse si Porta no estará anotando nombres para su próxima campaña electoral.

Porque si algo quedó claro con este fenómeno es que, sin quererlo, Matías Porta ya tiene una base de seguidores fieles. Sin embargo, si bien parece manejar el clima, el clima político se le ha escapado de las manos.

Su cercanía con el «Colorado» Diego Santilli —y el viejo dicho popular que no habla bien de los colorados— lo dejó afuera en las PASO de la interna de Juntos por el Cambio 2023.

Y mientras Porta perdió la pulseada en su espacio, la oposición atraviesa un fenomenal «cambio climático», con tormentas internas, ráfagas de egos cruzados y un pronóstico incierto sobre si finalmente encontrará Juntos… el cambio.

Aparentemente, Porta puede manejar las lluvias, pero no las tormentas políticas.

