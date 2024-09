Alfonsín | «La gente no confía en la política, no es un fenómeno nacional, pero eso no es consuelo»

El referente de la Unión Cívica Radical, Ricardo Alfonsín, se expresó en Políticamente Incorrectos por Radio Noticias donde analizó la coyuntura política del ámbito nacional e internacional. Alfonsín, marcó que «la gente no confía en la política, no es un fenómeno nacional, pero eso no es consuelo» y enfantizó:

El progreso social demuestra que no fueron con políticas como esta que se lograron condiciones de vida mas dignas (…) La UCR esta esperando que La Libertad Avanza no arregle con el PRO para poder volver a arreglar con el PRO.

Dale play: