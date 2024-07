Habló el titular de La Gran Familia luego del devastador incendio ocurrido el fin de semana

Comunicación con Carlos Díaz, propietario de La Gran Familia, el restaruante de la localidad de San Bernardo del Tuyú que fue victima de un voraz incendio que acabó con la totalidad de la estructura en la madrugada del pasado domingo.

Díaz comentó:

Lo que pasó es lo que todos vimos, no se más que eso, yo me encontraba de vacaciones, estaba afuera y recibí el llamado de la policía que por favor me acerque al local que se estaba incendiando (…) me llamó mi hijo desesperado ‘perdimos todo’, me dijo.