Mar de Ajó | Se ofrecen distintas disciplinas en los polideportivos

En la localidad de Mar de Ajó, los Polideportivos Municipales ofrecen una variedad de propuestas gratuitas para los chicos y chicas.

En el Polideportivo de Mar de Ajó Norte, ubicado en Mitre y Sarmiento, la inscripción se realiza de 17.00 a 21.00 y las actividades disponibles son las siguientes:

LUNES

-Fútbol

17.00 a 18.30 (6 a 14 años)

-Patín

18.30 a 19.30 (Categoría 2014 a 2020)

19.30 a 21.30 (Nivel avanzado e intermedio)

MARTES

-Handball

17.00 a 20.30 (10 a 18 años)

MIÉRCOLES

-Patín

18.30 a 19.30 (Categoría 2014 a 2020)

19.30 a 21.30 (Nivel avanzado e intermedio)

JUEVES

-Handball

17.00 a 20.30 (10 a 18 años)

VIERNES

-Fútbol

17.00 a 19.00

-Patín

19.00 a 21.30 (Nivel avanzado e intermedio)

Por otra parte, en el Polideportivo Municipal de Villa Clelia, ubicado en Estanislao del Campo y Ramos Mejía, el horario de inscripción es de 17.00 a 21.00, y las actividades son las siguientes:

LUNES

-Atletismo

14.30 a 15.30 (6 a 10 años)

15.30 a 17.30 (11 años en adelante)

-Yoga

14.00 a 15.30

-Taekwondo

18.00 a 19.30 (7 a 10 años)

-Vóley

17.00 a 19.00 (Sub 16 M – Mini Vóley)

MARTES

-Fútbol

15.00 a 16.00 (5 a 9 años F y M)

16.00 a 17.00 (10 a 14 años F y M)

-Karate

18.30 a 20.30 (5 a 14 años)

-Zumba

14.30 a 15.30

-Aeróbica y Ritmos

15.30 a 16.30

18.00 a 20.00

-Vóley

17.00 a 19.00 (Sub 14 M y F – Sub 16 F)

19.00 a 21.00 (Sub 18 M y F – Sub 18 formativo)

21.00 a 23.00 (Selección Municipal M)

MIÉRCOLES

-Atletismo

14.30 a 15.30 (6 a 10 años)

15.30 a 17.30 (11 años en adelante)

-Yoga

14.00 a 15.30

-Taekwondo

18.00 a 19.30 (7 a 10 años)

-Vóley

17.00 a 19.00 (Sub 14 F – Sub 16 F – Mini Vóley)

21.00 a 23.00 (Partido de Liga Regional Atlántica)

JUEVES

-Fútbol

15.00 a 16.00 (5 a 9 años F y M)

16.00 a 17.00 (10 a 14 años F y M)

-Karate

18.30 a 20.30 (5 a 14 años)

-Zumba

14.30 a 15.30

-Aeróbica y Ritmos

15.30 a 16.30

18.00 a 20.00

-Vóley

17.00 a 19.00 (Sub 14 M y F – Sub 16 F)

19.00 a 21.00 (Sub 16 M – Sub 18 M y F – Sub 18 formativo)

21.00 a 23.00 (Selección Municipal M – Partido de Liga)

VIERNES

-Atletismo

14.30 a 15.30 (6 a 10 años)

15.30 a 17.30 (11 años en adelante)

-Fútbol Adaptado

14.00 a 17.00

-Vóley

17.00 a 19.00 (Sub 16 M – Mini Vóley)

18.30 a 20.00 (Sub 14 M)

20.00 a 23.00 (Selección Municipal M – Partido de Liga)

-Streching

18.30 a 19.30