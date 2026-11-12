«Una plaza de puro folklore» | Así se organiza el Pre-Cosquín en Santa Teresita

En diálogo con Radio Noticias, Marcos Pérez brindó los detalles de la nueva edición del certamen para nuevos valores Pre-Cosquín que se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de noviembre en la Plaza Santa Teresita del Niño Jesús.

Pérez destacó que la sede de Santa Teresita se consolidó como una de las más importantes del país, no solo por la destacada performance de sus finalistas y ganadores en los últimos años en Córdoba, sino por el nivel de la infraestructura, técnica y jurados. Asimismo, adelantó que las inscripciones continúan abiertas unos días más hasta el 16 y 17 de noviembre, y que el evento se adelantó al fin de semana largo para ofrecer un atractivo cultural y turístico que incluirá feria artesanal, un encuentro de bandas de rock locales el sábado y presentaciones de agrupaciones de danza de la región.

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