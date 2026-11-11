La Justicia habilitó un reclamo contra el recorte de Zona Fría. Qué significa el fallo y cómo podría repercutir en el Partido de La Costa.

La Cámara Federal de Mar del Plata habilitó a la Defensoría del Pueblo a continuar su reclamo contra la reforma que eliminó los descuentos automáticos de Zona Fría. La decisión no restituye todavía el beneficio, pero representa un avance judicial que también genera expectativas en el Partido de La Costa, donde miles de usuarios enfrentan cambios en sus facturas.

La discusión por la eliminación de los descuentos de Zona Fría sumó un nuevo capítulo judicial. La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata resolvió este martes 10 de noviembre que la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon está habilitada para impulsar un amparo colectivo contra la modificación del régimen de subsidios al gas.

La decisión revierte un fallo de primera instancia que había rechazado la presentación por considerar que el organismo municipal no estaba facultado para intervenir judicialmente en una cuestión vinculada con una ley nacional.

Aunque la resolución no suspende el recorte ni devuelve los descuentos a los usuarios, permite que el reclamo continúe su recorrido judicial.

La novedad adquiere especial interés para el Partido de La Costa, uno de los distritos bonaerenses que también perdió el beneficio generalizado de Zona Fría tras la aprobación de la Ley 27.828.

¿Qué resolvió la Justicia?

La Cámara Federal de Apelaciones, integrada por los jueces Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Santiago Martín, revocó la decisión que había impedido avanzar con el amparo presentado por la Defensoría del Pueblo, encabezada por Marcelo Lacedonia.

Los magistrados entendieron que el organismo tiene legitimación para representar a los usuarios de su distrito, aun cuando el cuestionamiento esté dirigido contra una norma nacional.

El tribunal consideró que los efectos de la reforma no recaen de manera uniforme sobre toda la población argentina, sino que afectan especialmente a determinadas regiones.

La resolución también coincidió con el criterio de la Fiscalía General, que había respaldado la posibilidad de que la Defensoría impulsara el reclamo colectivo.

El expediente deberá regresar ahora al juzgado de origen, donde tendrá que analizarse el pedido de una medida cautelar y la continuidad del proceso.

¿Por qué este fallo interesa al Partido de La Costa?

La modificación del régimen de Zona Fría, aprobada por el Congreso en septiembre y promulgada en octubre, eliminó el descuento territorial automático que beneficiaba a numerosos municipios incorporados al sistema en 2021.

Entre ellos se encuentra el Partido de La Costa.

Hasta la reforma, los usuarios residenciales alcanzados por el régimen ampliado podían acceder a descuentos del 30% y, en determinadas condiciones, del 50%.

Con la nueva legislación, el beneficio geográfico generalizado desapareció para nuestra región.

En su reemplazo, se estableció una bonificación adicional del 20% sobre el precio del gas correspondiente a determinados consumos, destinada a hogares que cumplan los requisitos del sistema de subsidios focalizados.

Esto significa que el descuento ya no se otorga automáticamente por vivir en una zona comprendida anteriormente en el régimen.

El efecto económico de esta modificación dependerá del consumo, la categoría tarifaria y las condiciones de cada usuario.

¿Puede el fallo beneficiar a los usuarios costeros?

La resolución de la Cámara Federal constituye un antecedente judicial relevante, pero es necesario aclarar que el expediente fue impulsado por la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon.

Por lo tanto, el reconocimiento de su legitimación no implica automáticamente que una eventual resolución favorable se extienda al Partido de La Costa.

Sin embargo, los argumentos utilizados por los magistrados podrían resultar de interés para otros distritos que cuestionan la reforma.

En nuestra región, el intendente Juan de Jesús anunció en octubre una presentación judicial contra la eliminación del beneficio general, mientras que distintos referentes locales también manifestaron su oposición al recorte.

La situación abre interrogantes sobre el alcance de las acciones judiciales existentes y la posibilidad de que otros municipios impulsen reclamos similares.

Un debate que va más allá de las tarifas

La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon cuestiona la constitucionalidad de la Ley 27.828, al considerar que el nuevo esquema establece diferencias entre usuarios de regiones que presentan condiciones climáticas comparables.

También objeta los requisitos patrimoniales utilizados para determinar quiénes pueden conservar los subsidios.

Por su parte, el Gobierno nacional sostiene que la reforma busca concentrar la asistencia estatal en los hogares que más la necesitan y mantener mayores beneficios en las regiones de clima extremo.

El debate enfrenta así dos criterios de política tarifaria: el reconocimiento de condiciones climáticas regionales y la focalización de los subsidios según la situación económica de cada hogar.

¿Qué puede pasar ahora?

El próximo paso será conocer qué resuelve el juzgado de primera instancia respecto de la medida cautelar solicitada por la Defensoría.

Si se concede, habrá que determinar su alcance territorial y los usuarios comprendidos. Si se rechaza, la discusión judicial podría continuar por otras vías.

Mientras tanto, la Ley 27.828 continúa vigente y los cambios en el sistema de bonificaciones siguen aplicándose.

Para los vecinos del Partido de La Costa, esto significa que todavía no existe una resolución judicial verificada que restituya el descuento generalizado.

La pregunta pendiente para La Costa

La decisión judicial de Mar del Plata demuestra que la discusión sobre Zona Fría todavía no está cerrada.

Pero también deja una pregunta que merece una respuesta de las autoridades locales:

¿En qué estado se encuentra el reclamo judicial anunciado por el Municipio de La Costa y qué medidas se están impulsando para defender a los usuarios afectados?

A las puertas de una nueva temporada, cuando el costo de los servicios públicos continúa siendo una preocupación para las familias y las actividades económicas del distrito, conocer el avance de esas gestiones resulta fundamental.

El fallo de Mar del Plata abre una nueva instancia en la discusión. Ahora habrá que determinar si ese avance puede traducirse en resultados concretos para los usuarios de nuestra región.

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