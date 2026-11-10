«La política no está a la altura de las circunstancias» | Las repercusiones de la visita del papa León XIV

En diálogo con Radio Noticias, el analista internacional Juan Venturino reflexionó sobre las profundas repercusiones de la visita del papa León XIV a la Argentina, destacando la marca indeleble que el Sumo Pontífice dejó en la fe, la emoción y la realidad del pueblo argentino a través de su cercanía con los sectores más vulnerables al elegir visitar una cárcel y un hogar de asistencia.

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