11 de noviembre de 2026

«La política no está a la altura de las circunstancias» | Las repercusiones de la visita del papa León XIV

18 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, el analista internacional Juan Venturino reflexionó sobre las profundas repercusiones de la visita del papa León XIV a la Argentina, destacando la marca indeleble que el Sumo Pontífice dejó en la fe, la emoción y la realidad del pueblo argentino a través de su cercanía con los sectores más vulnerables al elegir visitar una cárcel y un hogar de asistencia.

Los detalles:

Compartir

Más historias

Papa Leon

«Un auténtico espíritu de fiesta» | Monseñor Gabriel Mestre relató su emotivo encuentro con el Papa León XIV

30 minutos atrás 0
rally

General Madariaga ya es la Capital Provincial del Rally y se prepara para vivir un fin de semana histórico

1 hora atrás 0
Guardavidas

«Comienza la primera etapa con 125 guardavidas»

4 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *