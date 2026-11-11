General Madariaga fue declarada Capital Provincial del Rally y celebrará el reconocimiento con el Rally Mar y Sierras del 13 al 15 de noviembre.

La Legislatura bonaerense aprobó el proyecto que reconoce la tradición automovilística de la ciudad. La iniciativa fue impulsada por el diputado Valentín Miranda, con el permanente acompañamiento de Oscar “el Flaco” Milani. El reconocimiento llega en la antesala de una nueva edición del Rally Mar y Sierras, que se disputará del 13 al 15 de noviembre.

General Madariaga acaba de sumar un reconocimiento que llena de orgullo a toda la comunidad: la ciudad fue declarada Capital Provincial del Rally, una distinción que pone en valor décadas de historia, pasión y compromiso con el automovilismo deportivo.

El pasado jueves 5 de noviembre, el Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de ley que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, completando así su tratamiento legislativo.

La iniciativa fue presentada por el diputado provincial Valentín Miranda y tuvo entre sus principales impulsores a Oscar “el Flaco” Milani, reconocido referente del automovilismo regional y una figura estrechamente vinculada al desarrollo del Rally Mar y Sierras.

Un reconocimiento a la historia y la identidad madariaguense

Hablar de rally en General Madariaga es hablar de una tradición profundamente arraigada en la comunidad.

Los caminos rurales, los pilotos, los navegantes, las familias y los aficionados fueron construyendo durante décadas una relación especial con esta disciplina, hasta convertirla en uno de los símbolos deportivos de la ciudad.

Madariaga ocupa, además, un lugar fundamental en la historia del Rally Mar y Sierras, campeonato que nació en esta localidad y encontró en sus caminos uno de los escenarios más representativos de su calendario.

Esa identidad también se expresa en el tradicional Rally Pagos del Tuyú, una competencia que forma parte del patrimonio deportivo y del sentimiento de generaciones de vecinos.

El reconocimiento a Oscar Milani y Valentín Miranda

La declaración provincial representa también la culminación de una gestión sostenida durante años.

El intendente Esteban Santoro destacó especialmente el compromiso de Oscar Milani, a quien reconoció como uno de los principales promotores de la iniciativa.

Según expresó el jefe comunal, hubo diferentes intentos para conseguir esta distinción, pero Milani mantuvo firme su objetivo y continuó realizando gestiones hasta lograr que el proyecto avanzara.

Santoro también valoró el trabajo legislativo del diputado Valentín Miranda, autor de la propuesta que finalmente obtuvo el respaldo de ambas cámaras bonaerenses.

El Rally Mar y Sierras celebró la distinción

A través de sus redes sociales, las autoridades del Rally Mar y Sierras hicieron llegar sus felicitaciones a toda la comunidad de General Madariaga.

En el mensaje destacaron el significado de este reconocimiento para una ciudad que representa mucho más que una sede habitual de competencias.

La organización recordó que Madariaga es la cuna del campeonato y que allí nació una historia construida por pilotos, organizadores y aficionados que mantuvieron viva la pasión por el automovilismo durante generaciones.

También resaltó la importancia del Rally Pagos del Tuyú como una de las competencias más tradicionales de la región.

El saludo concluyó con una definición que resume el sentimiento de los seguidores de esta disciplina: Madariaga es una capital que tiene al rally en el corazón.

Más de 70 autos y un fin de semana a puro rally

La declaración llega en un momento especialmente significativo: del viernes 13 al domingo 15 de noviembre, General Madariaga volverá a recibir al Rally Mar y Sierras.

De acuerdo con la información difundida por el Municipio durante la presentación oficial realizada el 10 de noviembre, se espera la participación de más de 70 vehículos.

La competencia tendrá una particularidad: durante el mismo fin de semana se disputarán dos fechas del campeonato, correspondientes a la séptima y octava jornadas de la temporada.

La actividad comenzará el viernes con las verificaciones técnicas y administrativas, mientras que la largada simbólica está prevista para las 20 horas frente al Palacio Municipal.

Durante el sábado y el domingo se desarrollarán las pruebas especiales sobre los tradicionales caminos rurales del distrito.

Entre los sectores destacados se encuentra el tramo de La Larga, uno de los escenarios que promete reunir a numerosos espectadores.

Un acontecimiento deportivo, turístico y económico

Más allá de la competencia, la llegada del Rally Mar y Sierras representa también un movimiento importante para la actividad comercial y turística de General Madariaga.

La presencia de equipos, pilotos, navegantes, familiares y aficionados genera oportunidades para alojamientos, establecimientos gastronómicos y comercios.

Desde la Municipalidad se trabaja junto con organizadores, Policía, Bomberos y equipos sanitarios para coordinar la seguridad, la asistencia y los distintos aspectos logísticos del evento.

La nueva edición tendrá, además, un valor simbólico especial: será la primera competencia del Rally Mar y Sierras que se dispute después de la aprobación legislativa que reconoce a General Madariaga como Capital Provincial del Rally.

Una distinción que trasciende el deporte

La declaración no representa solamente un reconocimiento a las competencias automovilísticas que se disputaron en la ciudad.

Es también un homenaje a quienes, durante décadas, trabajaron para que General Madariaga se consolidara como uno de los principales escenarios del rally bonaerense.

Pilotos, navegantes, preparadores, mecánicos, organizadores, instituciones y aficionados forman parte de una historia colectiva que hoy recibe un reconocimiento provincial.

Y pocas oportunidades podrían resultar más apropiadas para celebrarlo que una nueva edición del tradicional Rally Pagos del Tuyú.

General Madariaga ya es la Capital Provincial del Rally. Y este fin de semana volverá a demostrar por qué.

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