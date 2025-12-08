Bahía Blanca | La Provincia licitó la segunda etapa de reconstrucción del Canal Maldonado

Con la presencia el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles; el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez; y el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Dichiara, se realizó el acto de licitación para la segunda etapa de la Reconstrucción del Canal Maldonado, una obra del Plan de Reconstrucción Integral de Bahía Blanca.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $35.619.642.747 y en el acto administrativo se recibieron 11 ofertas que ingresarán a un proceso de evaluación.

Al respecto, el Ministro Katopodis expresó: “Desde el día 1 del temporal supimos que Bahía Blanca necesitaba respuestas concretas y un plan serio de reconstrucción. Con el Gobernador Kicillof y el Intendente Susbielles decidimos encarar ese camino, trabajando codo a codo con el municipio y con una mesa de especialistas locales.

“Es una obra enorme, compleja y necesaria. La Provincia va a seguir acompañando a las y los bahienses”, concluyó.

En tanto, el Subsecretario Néstor Álvarez afirmó: “La licitación de la Reconstrucción del Canal Maldonado no es un hecho aislado. Tras el temporal del pasado 7 de marzo, el Estado provincial responde con hechos” y agregó: “Esta obra en Bahía Blanca es vital para el saneamiento y la mitigación de inundaciones; representa la diferencia entre la angustia de los vecinos cada vez que llueve y la tranquilidad de saber que hay una infraestructura acorde”.

Además, Susbielles, destacó: “Este es un nuevo paso hacia la reconstrucción del Canal Maldonado. En La Plata se realizó la apertura de ofertas para la segunda etapa de esta obra que triplicará su capacidad de carga y que se proyecta con una mirada ambiental y ecológica fundamental para nuestro futuro”.

“Agradezco al gobernador Kicillof por el compromiso y el trabajo conjunto”, concluyó.

Las obras serán ejecutadas por la Dirección Provincial de Hidráulica, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y tienen por objetivo la reconstrucción y ampliación de la capacidad hidráulica del Canal Maldonado perteneciente a la cuenca baja del Arroyo Napostá.

En ese sentido, las intervenciones, que se realizarán en 6 etapas, contemplan una nueva sección transversal de 6 kilómetros, dividido en 3 subtramos y 16 nuevos puentes.

El proyecto permitirá triplicar el caudal original pasando de 300 a 900 m3/s en orden de magnitud en función del ancho de boca de 19 a 26 m2; uniformidad de las pendientes en los 3 subtramos; y el revestimiento de hormigón armado de mejor calidad.

El prototipo “Sección Trapezoidal” de la obra del Canal Maldonado fue consensuado por el Consejo Asesor del Plan Hidráulico que se conformó a un mes del histórico temporal en la ciudad y está integrado por el Ministerio, el municipio, expertos hídricos e instituciones locales, con el fin de monitorear y brindar asesoramiento técnico para las distintas acciones y estudios sobre las obras de reconstrucción hidráulica de la ciudad.

Además de la infraestructura hidráulica, se contempla la ejecución de obras urbanas sostenibles que se implementarán sobre el Canal, a través de la conformación de terrazas inundables o bermas, que permitirán absorber mayores volúmenes de agua durante las crecidas y que, en períodos secos, funcionarán como espacios de recreación y encuentro para la ciudadanía.

Este proyecto también impulsará la valorización y creación de nuevos frentes urbanos, y optimizará la conexión entre ellos mediante la instalación de piezas modulares, que beneficiarán la conectividad al unir ambos lados del Canal, históricamente separados y con única posibilidad de cruce a través de los puentes vehiculares. Además, funcionarán como soporte para la incorporación de vegetación autóctona.

Las intervenciones buscan generar (y compensar) áreas públicas de uso común afectadas por el ensanchamiento del Canal. En total, la propuesta sumará 47.297 m² de nuevos espacios distribuidos a lo largo de toda la traza.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires puso en marcha el Plan de Reconstrucción Integral de Bahía Blanca, que a la fecha cuenta con una inversión plurianual extraordinaria estimada de $210.554 millones, para hacer frente a la emergencia, además de impulsar un conjunto de intervenciones para el corto, mediano y largo plazo que buscan dar respuesta a la recuperación de la infraestructura estructural de la ciudad.

El mismo incluye tres líneas de acción: el Plan del Sistema Hidráulico; la Recuperación integral y refuncionalización del Hospital Penna; y el Fondo de Reconstrucción de Infraestructura Urbana.

Plan Hídrico Integral en la región de Bahía Blanca

El Ministerio avanza con el Plan Hídrico Integral en la región de Bahía Blanca y Coronel Rosales, que en el caso de la ciudad de Bahía contempla 16 obras, con el objetivo de mejorar la distribución y el abastecimiento de agua potable.

Esta iniciativa incluye intervenciones como el recambio y la ampliación de redes de agua potable, la rehabilitación y construcción de acueductos, y una nueva planta modular de potabilización, entre otras.

Compartir