Alertan por efectos de apuestas online en menores

Unicef advierte que las apuestas online afectan la salud mental de adolescentes: ansiedad, bajo rendimiento y aislamiento.

Durante el Mes de la Salud Mental, Unicef Argentina lanzó una campaña para visibilizar los efectos de las apuestas online en adolescentes y brindar herramientas para el acompañamiento familiar.

Según datos del informe Kids Online Argentina, cerca de uno de cada cuatro adolescentes dijo haber apostado en línea alguna vez. El ingreso suele darse a partir de los 13 años, mayormente en varones, con el uso de billeteras virtuales. Aunque el juego es ilegal para menores de 18 años, 6 de cada 10 jóvenes dicen conocer a alguien que apostó online.

Desde Unicef advierten que esta práctica puede generar consecuencias en la salud emocional y social de los adolescentes: ansiedad, frustración, bajo rendimiento escolar, conflictos familiares y aislamiento.

Javier Quesada, especialista en Salud y Desarrollo Infantil Temprano de Unicef, señaló que “las apuestas online tienen efectos en el plano relacional y emocional de las chicas y los chicos”, y destacó la importancia del acompañamiento adulto.

Entre las recomendaciones, se incluye conversar sobre el tema sin prejuicios, establecer reglas claras para el uso de billeteras digitales, y promover actividades saludables como el deporte o el arte.

Compartir