10 de octubre de 2025

Alertan por efectos de apuestas online en menores

2 horas atrás 0

Unicef advierte que las apuestas online afectan la salud mental de adolescentes: ansiedad, bajo rendimiento y aislamiento.

Compartir

Durante el Mes de la Salud Mental, Unicef Argentina lanzó una campaña para visibilizar los efectos de las apuestas online en adolescentes y brindar herramientas para el acompañamiento familiar.

Según datos del informe Kids Online Argentina, cerca de uno de cada cuatro adolescentes dijo haber apostado en línea alguna vez. El ingreso suele darse a partir de los 13 años, mayormente en varones, con el uso de billeteras virtuales. Aunque el juego es ilegal para menores de 18 años, 6 de cada 10 jóvenes dicen conocer a alguien que apostó online.

Desde Unicef advierten que esta práctica puede generar consecuencias en la salud emocional y social de los adolescentes: ansiedad, frustración, bajo rendimiento escolar, conflictos familiares y aislamiento.

Javier Quesada, especialista en Salud y Desarrollo Infantil Temprano de Unicef, señaló que “las apuestas online tienen efectos en el plano relacional y emocional de las chicas y los chicos”, y destacó la importancia del acompañamiento adulto.

Entre las recomendaciones, se incluye conversar sobre el tema sin prejuicios, establecer reglas claras para el uso de billeteras digitales, y promover actividades saludables como el deporte o el arte.

Compartir

Más historias

milei

Cavallini sobre el Movistar Arena de Milei | «Fue un gran show»

50 minutos atrás 0
tissone

«La salud del ambiente determina mucho como nosotros vamos a estar»

4 horas atrás 0
social sub ducca

El Fútbol Sub 13 y Sub 17 de La Costa en plena competencia

15 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

milei

Cavallini sobre el Movistar Arena de Milei | «Fue un gran show»

50 minutos atrás 0
image

Alertan por efectos de apuestas online en menores

2 horas atrás 0
tissone

«La salud del ambiente determina mucho como nosotros vamos a estar»

4 horas atrás 0
social sub ducca

El Fútbol Sub 13 y Sub 17 de La Costa en plena competencia

15 horas atrás 0
embarcados

Santa Teresita | Vuelve la muestra de arte «Embarcados en un viaje anticolonial»

17 horas atrás 0