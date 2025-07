Bullrich vs Villarruel | Guerra en X entre Villarruel y Bullrich, cómo empezó y qué revela de la interna oficialista

La vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich protagonizaron un fuerte cruce en X tras la polémica sesión del Senado en la que se trataron proyectos sensibles como el aumento a jubilados, la prórroga de la moratoria y la emergencia en discapacidad.

Todo comenzó cuando Bullrich, desde su cuenta oficial, cuestionó a Villarruel por no suspender la sesión. “Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor”, escribió la ministra, marcando un tono duro hacia la titular del Senado.

Villarruel respondió de inmediato con igual contundencia: “Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso manejaron durante décadas el destino del país”. Además, le sugirió “repasar la Constitución” y le recordó que su rol está definido por la carta magna.

¿Qué significa este cruce para el Gobierno?

Este enfrentamiento en redes refleja mucho más que una pelea personal: expone las tensiones internas dentro del oficialismo.

Tensión entre aliados : Bullrich, referente del ala dura, busca marcar autoridad y disciplinar al espacio. Villarruel, por su parte, reafirma su independencia institucional y distancia del Ejecutivo.

: Bullrich, referente del ala dura, busca marcar autoridad y disciplinar al espacio. Villarruel, por su parte, reafirma su independencia institucional y distancia del Ejecutivo. Javier Milei en el medio : el presidente ha tenido diferencias con ambas figuras. A Villarruel la considera demasiado cercana a sectores tradicionales, mientras que con Bullrich comparte la línea dura pero evita involucrarse directamente en sus disputas.

: el presidente ha tenido diferencias con ambas figuras. A Villarruel la considera demasiado cercana a sectores tradicionales, mientras que con Bullrich comparte la línea dura pero evita involucrarse directamente en sus disputas. Proyección política: el cruce también puede leerse como un posicionamiento de cara a futuros liderazgos en la coalición gobernante.

Lectura rápida para quienes no siguen X

¿Qué pasó? Bullrich: “Levántese, no sea cómplice del kirchnerismo”. Villarruel: “Usted integró orgas terroristas y denigró la democracia”.

¿Por qué importa? La pelea revela grietas en el Gobierno y debilita la unidad oficialista.

¿Qué puede pasar ahora? La interna oficialista podría afectar la gestión y abrir espacio a la oposición en el Congreso.



