La Costa | Nuevo hackeo a una cuenta de WhatsApp y pedido de dinero

En La Primera Mañana de Radio Noticias, una familiar de las victimas de la estafa, comentó el paso a paso del accionar que cada día se transforma en una modalidad mas común.

Mis viejos tienen cabañas en La Costa, se comunicó una persona consultado (…) le dice, te estoy tratando de llamar y se corta, el tipo le dice no te preocupes, te paso el numero de teléfono de mi trabajo (…) ella llama se puede comunicar y cuando corta el corta el teléfono a los dos minutos le mando un mensaje y me responde, me podes transferir plata y yo ya se que mi vieja no me va a pedir plata.