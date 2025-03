Axel Kicillof en La Costa | Críticas al Gobierno nacional y un llamado a coordinar la seguridad

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó ayer la Conferencia de Verano en el Partido de La Costa, donde se refirió a la situación de la seguridad en la provincia y al crimen de Kim Gómez en La Plata. Durante su discurso, criticó la quita de fondos destinados a la seguridad, apuntó contra el gobierno de Javier Milei y reiteró su convocatoria a la Nación para coordinar políticas en la materia.

La jornada del mandatario comenzó con una visita a Villa Gesell, donde realizó inauguraciones y mantuvo reuniones con intendentes de la región y prestadores turísticos. Ya en La Costa, junto al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, entregó dos ambulancias antes de dar inicio a la que fue la cuarta y última conferencia de la temporada alta.

Una conferencia con eje en cultura, salud y economía

El evento fue abierto por el intendente local, Juan De Jesús, quien dio la bienvenida y agradeció la entrega de las ambulancias. Luego, la presidenta del Instituto Cultural de Buenos Aires, Florencia Saintout, destacó la participación de más de mil artistas, escritores y representantes de la cultura bonaerense en las actividades gratuitas del verano.

Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, habló sobre el Operativo de Verano y advirtió sobre la situación sanitaria en la provincia, con especial foco en el dengue y el sarampión.

Más tarde, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, presentó los números de la temporada y responsabilizó a las políticas económicas del Gobierno nacional por los resultados negativos. «El récord de argentinos en el exterior es fruto de estas políticas nacionales», afirmó.

Kicillof sobre seguridad: «Esperamos rigor y justicia»

Finalmente, fue el turno de Kicillof, quien se refirió a la situación de la seguridad en la provincia y al crimen de Kim Gómez. «Son días tristes. El hecho trágico y espantoso que ocurrió en la capital de la Provincia nos tiene conmovidos y con tristeza», expresó.

El gobernador destacó que el Estado actuó desde el primer momento en la detención de los responsables y en el acompañamiento a la familia de la víctima. También negó que el problema radique en la edad de imputabilidad. «No es un tema de la ley penal juvenil ni de la edad de imputabilidad, porque desde los 16 años se pueden aplicar penas. Estamos dispuestos a discutir y mejorar estas leyes, que son nacionales. Pero aún teniendo la mejor ley, el problema es si se aplica mal o no se aplica», sostuvo.

Críticas al Gobierno nacional

Kicillof también apuntó contra quienes, según él, buscan «lucrar con el dolor» y criticó al gobierno de Javier Milei por la quita de recursos destinados a la seguridad. «Desde el gobierno nacional nos robaron 750 mil millones de pesos del Fondo de Seguridad. Ese mismo fondo contribuyó a que compremos patrulleros en su momento», denunció.

En la misma línea, aseguró que su gestión invirtió en seguridad a pesar de la reducción presupuestaria y cuestionó la falta de acciones concretas del Ejecutivo nacional. «Milei no invirtió en seguridad, no hacen cosas reales que cambien la situación como sí hicimos nosotros. No me saco responsabilidad, digo que trabajamos seriamente», afirmó.

Además, reiteró su llamado al presidente para coordinar una agenda conjunta. «Cuando fue el ya olvidado Pacto de Mayo invité a Milei a trabajar en una agenda conjunta, lo repetí el 31 de enero. Por tercera vez le digo al presidente de la Nación que lo invito adonde me diga para trabajar con seriedad con nuestros equipos de seguridad», expresó.

Sin contacto con la prensa

Al finalizar la conferencia, Kicillof no brindó declaraciones a los medios. De manera extraoficial, se indicó que cuestiones de agenda obligaban al mandatario a retirarse rápidamente del Partido de La Costa.

