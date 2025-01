El Gobierno Nacional confirmó el calendario de feriados 2025

A través del Decreto 1027/2024, el Gobierno oficializó el calendario de feriados para el año 2025, detallando los feriados inamovibles, los días trasladables y los fines de semana largos que se extenderán durante el año. Esta planificación incluye también los denominados «feriados puente», que serán días no laborables con fines turísticos, quedando la decisión sobre su aplicación en manos de los empleadores.

Los «feriados puente» no otorgan una obligación legal de otorgar el día libre a los empleados, ya que técnicamente no son feriados, sino días no laborables. Esto implica que cada empleador puede determinar si su personal trabajará o no en dichas fechas.

Calendario de feriados nacionales en 2025

Feriados inamovibles

Miércoles 1 de enero : Año Nuevo

: Año Nuevo Lunes 3 y martes 4 de marzo : Carnaval

: Carnaval Lunes 24 de marzo : Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Miércoles 2 de abril : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Jueves 18 y viernes 19 de abril : Semana Santa

: Semana Santa Jueves 1 de mayo : Día del Trabajador

: Día del Trabajador Viernes 2 de mayo : Día no laborable con fines turísticos

: Día no laborable con fines turísticos Domingo 25 de mayo : Día de la Revolución de Mayo

: Día de la Revolución de Mayo Viernes 20 de junio : Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano

: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano Miércoles 9 de julio : Día de la Independencia

: Día de la Independencia Lunes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María

: Inmaculada Concepción de María Jueves 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Lunes 16 de junio : Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17/6)

: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17/6) Viernes 15 de agosto : Día no laborable con fines turísticos

: Día no laborable con fines turísticos Lunes 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural Viernes 21 de noviembre : Día no laborable con fines turísticos

: Día no laborable con fines turísticos Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11)

Fines de semana largos en 2025

Según el calendario oficial, 2025 contará con varios fines de semana largos, ideales para fomentar el turismo interno y promover el descanso. Algunos de los más destacados son:

Del sábado 1 al martes 4 de marzo , incluyendo los días de Carnaval.

, incluyendo los días de Carnaval. Del jueves 18 al domingo 21 de abril , abarcando Semana Santa.

, abarcando Semana Santa. Del viernes 15 al domingo 17 de agosto, sumando un feriado puente.

Estos períodos son clave para planificar escapadas o actividades familiares. Si deseas más información sobre los feriados y sus características, puedes consultar la página oficial del Ministerio del Interior haciendo clic aquí.

Compartir