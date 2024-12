Fiscal Impositiva: La Oposición dice «NO»

La reciente Sesión N°8 del Honorable Concejo Deliberante (HCD) del Partido de La Costa dejó en evidencia las profundas divisiones entre el oficialismo y la oposición en torno a la propuesta de la Fiscal Impositiva presentada por el Ejecutivo municipal. El aumento de las tasas municipales proyectado en el plan generó rechazo en distintos sectores políticos, quienes alzaron la voz en defensa de «los intereses de los vecinos costeros».

Desde La Libertad Avanza (LLA), la referente Roxana Cavallini expresó un firme rechazo tanto en la comisión previa como en la sesión misma. A través de sus redes sociales, Cavallini señaló: “El viernes, LLA de La Costa volvió a decir no. La propuesta del Intendente solo busca robar el dinero de los costeros, con tasas por arriba de más del doble de la inflación proyectada para 2025”.

Cavallini también subrayó que la administración actual recaudó en 2024 por encima de la inflación real y consideró que un nuevo incremento de las tasas sería excesivo. En contrapartida, propuso una fiscal impositiva sin aumento de tasas y con una administración más eficiente que “le devuelva a los costeros calidad de vida”.

Por su parte, el concejal Daniel López también manifestó su rechazo a la propuesta del Ejecutivo. En sus redes sociales, López calificó el incremento como “injusto, innecesario y perjudicial” para vecinos, comerciantes y emprendedores de la región. Además, criticó la falta de retribución hacia la comunidad:

“Este aumento es impagable y no vuelve a la gente. No hay obras, no se destina a salud, y tampoco se refleja en mejoras para los empleados municipales, quienes llevan años de pérdida salarial”, expresó López.

La discusión sobre la Fiscal Impositiva dejó al descubierto el descontento de varios sectores ante lo que consideran una política tributaria desproporcionada y alejada de las necesidades reales de los costeros. Tanto Cavallini como López coincidieron en que este tipo de medidas afecta directamente la calidad de vida de los habitantes del Partido de La Costa, haciendo un llamado a replantear la propuesta desde una perspectiva más equitativa y sostenible.

Mientras tanto, desde el oficialismo se insiste en la necesidad del aumento para sostener los servicios municipales y enfrentar los desafíos económicos del próximo año donde estará ausente nuevamente los recursos y ayuda del Gobierno Nacional. Sin embargo, la falta de consenso entre las fuerzas políticas genera incertidumbre respecto al futuro de la medida y el impacto que esta tendrá en la comunidad.

