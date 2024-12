La Provincia de Buenos Aires avanza con políticas de impacto social: medicamentos accesibles, justicia alimentaria y servicios esenciales

En una sesión clave, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una serie de iniciativas legislativas que buscan mejorar la calidad de vida de millones de bonaerenses. Entre las medidas destacadas se encuentra la creación de una empresa estatal de medicamentos, un proyecto que apunta a garantizar el acceso equitativo a remedios esenciales, así como a otros insumos médicos. Además, se avanzó en la agilización de los juicios por deudas de cuotas alimentarias y en la protección del suministro de servicios públicos esenciales para escuelas, hospitales y asociaciones civiles.

El diputado del Partido de La Costa, Juan Pablo de Jesús (ver perfil), celebró estas decisiones a través de sus redes sociales, resaltando la importancia de garantizar derechos fundamentales para la ciudadanía bonaerense.

Empresa estatal de medicamentos: un paso clave hacia la equidad sanitaria

La creación de la empresa provincial de medicamentos responde a la necesidad de contrarrestar la concentración del mercado farmacéutico en monopolios y oligopolios que dificultan el acceso a medicamentos por sus altos costos. En palabras del diputado Gustavo Pulti, quien presentó el proyecto: “En el mercado de medicamentos no hay libre concurrencia de los demandantes, es un mercado con monopolios y oligopolios. Fijan precios que no están relacionados con los costos. En ese contexto, ya se justificaría intervenir en un mercado que claramente no es de competencia perfecta” (fuente).

Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, también expresó su satisfacción tras la aprobación: “Estamos convencidos de que es una gran herramienta para hacerle frente al contexto actual del sistema de salud y el acceso a medicamentos”. Esta medida no solo tiene impacto sanitario, sino que también busca aliviar la economía de las familias más vulnerables.

Agilización de los juicios de alimentos

Otra de las iniciativas aprobadas apunta a simplificar los procesos judiciales relacionados con el reclamo de alimentos. La ley permitirá utilizar aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp, para notificar demandas en casos donde los métodos tradicionales han fallado.

La ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz (ver más), destacó la relevancia de esta medida: “El eje del proyecto es el fortalecimiento de la autonomía de las madres. Busca equiparar las condiciones de desigualdad y desequilibrio de poder en los procesos judiciales por incumplimiento de la cuota alimentaria” (fuente).

Con esta ley, se espera mejorar el acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes, reduciendo tiempos y costos judiciales.

Protección de servicios esenciales

Finalmente, otro proyecto aprobado garantiza el suministro ininterrumpido de servicios públicos esenciales, como agua, luz y gas, en instituciones fundamentales como escuelas, hospitales y asociaciones civiles. Esta medida refuerza la protección de derechos básicos, evitando cortes de servicio en contextos de crisis.

Un legislador comprometido con su tierra natal

El diputado Juan Pablo de Jesús, oriundo del Partido de La Costa, continúa trabajando desde la legislatura provincial para llevar políticas públicas que beneficien tanto a su distrito como al resto de la provincia. Con una sólida trayectoria como intendente del Partido de La Costa, sus iniciativas reflejan un compromiso constante con el desarrollo y bienestar de su comunidad.

Para conocer más sobre su trabajo y las iniciativas en la legislatura bonaerense, podés visitar el sitio oficial de Diputados BA.

