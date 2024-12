Carta abierta de Martín Fernández: «Reflexiones sobre mi experiencia en el HCD y mi licencia médica»

En esta carta abierta, Martín Fernández comparte un análisis detallado de su paso por el Honorable Concejo Deliberante (HCD), destacando logros, desafíos y reflexiones personales. También explica las razones de su licencia médica hasta 2025 y expresa su gratitud hacia quienes lo acompañaron en este proceso.

Bien, muchas gracias por contactarme. Mi Licencia fue pedida hasta el 31-10-2025, motivada por un tratamiento médico para afrontar una dolencia grave como la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que me fue diagnosticada en agosto recientemente luego de varios estudios este año.

Con respecto a mi experiencia en el HCD les puedo decir que tuve momentos de sentimientos negativos y otros esperanzadores.

Los negativos vienen de vivir la experiencia del oficialismo y la facilidad con que dividen al sector opositor para conseguir lo que quieren. Por ejemplo, cuando elegimos autoridades en el HCD en diciembre y los de LLA apoyaron al candidato Oficial. Esto no se condice con la voluntad popular, ya que el HCD posee 18 miembros: 9 amarillos, 7 celestes y 2 violetas. Conforme esta descripción, las autoridades del HCD debieron ser del espacio de la oposición (violetas y amarillos) conforme la voluntad popular que una vez más se vio vulnerada.

Mientras que el sentimiento esperanzador se dio cuando, por fin, toda la oposición en conjunto DESAPROBAMOS la rendición de cuentas del año 2023. Fue la primera vez que sucede, según recuerdo, en 40 años de democracia en nuestro Distrito que se desapruebe una rendición de cuentas municipal. Logramos persuadir a todos los colegas de las faltas de respeto al ciudadano y de respuestas por parte de la administración oficialista a nuestras preguntas.

No obstante, la relación con todos los concejales es buena. A pesar de nuestras diferencias, no se pierde el diálogo y se pueden consensuar ideas.

Tuve la dicha de encontrarme a gusto con el equipo que conformamos junto a Mónica Correa, Fernanda Rodríguez y Evangelina Cordone, con quienes impulsamos varias iniciativas, entre ellas rescato los impulsos de ordenanzas de Transparencia y publicidad de los actos de gobierno adhiriendo a las normas provinciales de transparencia. En donde se impulsa la emisión cotidiana de un boletín oficial municipal con todas las normas (ordenanzas, decretos y resoluciones) así como licitaciones y concursos públicos. La idea también consiste en la publicidad trimestral de las cuentas públicas y del estado de planta del personal, con su nómina, categoría y remuneración neta (algo inexistente hace más de 20 años). Esta iniciativa aún está en discusión en la comisión uno, siendo resistida su aprobación por la administración oficialista.

Otro proyecto relevante es el que pedimos al ejecutivo gestione ante la autoridad del juego provincial la entrega de las licencias de juego de bingo del distrito a las tres asociaciones bomberiles de Santa Teresita, San Clemente y Mar de Ajó. Proyecto también resistido por la administración oficialista.

Por lo que pude entender cabalmente en este tiempo es que nada de lo que sucede en nuestras localidades es azaroso, todo es producto de la voluntad política.

Que en la zona centro no haya agua corriente es producto de la voluntad política de la administración oficialista.

Que en la zona centro tengamos problemas con las playas y su erosión por el avance del mar es producto de la voluntad política de la administración oficialista.

Que los jubilados municipales cobren $90.000 y los salarios de los agentes municipales no superen el salario mínimo vital y móvil es producto de la voluntad política de la administración oficialista.

Que no haya datos, estadística ni vocación de transparencia alguna en las rendiciones de cuentas es producto de la voluntad política de la administración oficialista.

Que el servicio de salud tenga las fallas que tiene es producto de la voluntad política de la administración oficialista.

Que el servicio de recolección de residuos siga haciéndose como hace 40 años, llenando un campo de basura a cielo abierto sin intentar un proceso de reciclado sostenible de los residuos es producto de la voluntad política de la administración oficialista.

Que la venta ambulante en playa sea un negocio oscuro de determinados punteros y no sea bien organizado es producto de la voluntad política de la administración oficialista.

Que el estado del espacio público (calles, veredas, playas y plazas) esté en las condiciones que está es producto de la voluntad política de la administración oficialista.

Que las usurpaciones de inmuebles estén descontroladas es producto de la voluntad política de la administración oficialista.

Que en zona centro falten escuelas y estén abarrotadas las que hay es producto de la voluntad política de la administración oficialista.

Así las cosas, podríamos continuar hasta el aburrimiento. Procesos y administraciones municipales que duren más de 20 años hacen pensar que nuestras comunidades no lograron identificar una alternativa superadora entre las propuestas y prefieren continuar con esto. Lo que en realidad se ve es el esfuerzo denodado del oficialismo para dividir la oposición todo el tiempo y lográndolo para continuar persiguiendo solo sus intereses, que no parecen ser los de la Comunidad.

Más allá de todo, soy un agradecido a Dios, a los vecinos (en particular a todos quienes nos acompañaron en la contienda electoral) y especialmente a mi familia, por haber tenido esta oportunidad de participar y aprender. La Divina Providencia dirá si podré volver y continuar con el proyecto de un Distrito en el que resulte honroso vivir, trabajar, estudiar y desarrollarse dignamente.

Muchas gracias.

Martín Fernández

