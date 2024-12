La Escuela Municipal de Vóley se Destaca en las Finales de la Liga Regional Atlántica Inferiores 2024

El Polideportivo Villa Clelia fue el escenario de las finales de la Liga Regional Atlántica de Inferiores 2024, un evento que reunió a equipos de diversas localidades para cerrar la temporada con gran competitividad. La Escuela Municipal de Vóley de La Costa, representando a la región, obtuvo logros importantes en varias categorías masculinas, consolidándose como un actor relevante en el desarrollo del deporte local.

Logros de la Escuela Municipal

La Escuela Municipal alcanzó el campeonato en las categorías Sub 21 Masculino y Sub 14 Masculino, mientras que en Sub 18 Masculino lograron el subcampeonato, y en Sub 16 Masculino obtuvieron el tercer puesto. Estos resultados reflejan el trabajo realizado durante el año y el compromiso de los jóvenes deportistas y sus entrenadores.

En el video adjunto, Germán Aragone, director de la Escuela Municipal de Vóley, compartió su perspectiva sobre la temporada y los logros obtenidos. Destacó el esfuerzo colectivo detrás de estos resultados y el valor de la participación en competencias de esta índole como herramienta de crecimiento para los jóvenes.

«Es un orgullo ver cómo los chicos se superan torneo a torneo. Estos logros son el resultado del compromiso de los jugadores, las familias y el equipo técnico. Seguiremos trabajando para fortalecer el vóley en La Costa.» — Germán Aragone.

Puedes ver sus declaraciones completas en el siguiente video:

Declaraciones de Germán Aragone

Resultados finales por categoría

Sub 21 Masculino

Campeón: Escuela Municipal

Subcampeón: Espartanos Las Toninas

3er Puesto: Atlético VG

4º Lugar: Pesca San Clemente

Sub 18 Masculino

Campeón: Atlético VG

Subcampeón: Escuela Municipal

3er Puesto: Pesca San Clemente

Sub 16 Masculino

Campeón: Furia VG

Subcampeón: Atlético VG

3er Puesto: Escuela Municipal

4º Lugar: Furia B

Sub 14 Masculino

Campeón: Escuela Municipal

Subcampeón: Furia A

3er Puesto: Furia B

4º Lugar: Pesca San Clemente

Proyección y compromiso

La Liga Regional Atlántica Inferiores se consolida como un espacio clave para el desarrollo de categorías menores, permitiendo a los equipos medir su crecimiento y proyectar futuras competencias.

Desde la Municipalidad de La Costa se continúa apoyando el deporte como herramienta de inclusión y formación. Para más información sobre las actividades de la Escuela Municipal de Vóley, visita la página oficial de la Municipalidad de La Costa: www.lacosta.gob.ar.

El vóley local sigue avanzando, con una base sólida que promete nuevas metas y desafíos para la próxima temporada.

Compartir