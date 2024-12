El concejal Martín Fernández: Reflexiones desde la licencia por motivos de salud

Gracias al contacto directo vía WhatsApp y gestiones con fuentes cercanas, Radio Noticias Web tuvo la oportunidad de recoger los pensamientos de Martín Fernández, concejal del Partido de La Costa. Actualmente en licencia por motivos de salud, Fernández compartió un análisis profundo sobre su tiempo en el Honorable Concejo Deliberante (HCD), su visión para el futuro y los desafíos que enfrenta el distrito.

El concejal confirmó que su licencia en el Honorable Consejo Deliberante del Partido de La Costa, solicitada hasta el 31 de octubre de 2025, responde a un diagnóstico reciente de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que enfrenta desde agosto de este año. Fernández expresó:

“La licencia fue motivada por un tratamiento médico para afrontar una dolencia grave como la ELA. Este tiempo es crucial para concentrarme en mi salud y buscar la mejor manera de continuar adelante.”

Un balance de su experiencia en el HCD

Al reflexionar sobre su tiempo en el HCD, Fernández destacó momentos de aprendizaje, logros compartidos y desafíos, entre ellos la dinámica política dentro del cuerpo deliberativo.

Por un lado, señaló con crítica las divisiones que considera promovidas desde el oficialismo:

“En diciembre, cuando elegimos autoridades del HCD, los representantes de LLA apoyaron al candidato oficial. Esto no se condice con la voluntad popular. Si observamos la composición del HCD, debería haber reflejado un liderazgo opositor.”

Por otro lado, resaltó como un hito el rechazo conjunto de la oposición a la rendición de cuentas municipales del año 2023:

“Fue un momento esperanzador. Por primera vez en 40 años de democracia, la rendición de cuentas municipal fue desaprobada. Esto marcó un precedente importante.”

Declaraciones completas

La entrevista con Fernández refleja tanto las complejidades de su tiempo en el HCD como los desafíos personales y colectivos que enfrenta el Partido de La Costa en su desarrollo. A continuación el texto completo de las reflexiones y respuestas de Fernández.

MARTÍN FERNÁNDEZ – CONCEJAL

30-11-2024

Muchas gracias por contactarme. Mi licencia fue solicitada hasta el 31-10-2025, motivada por un tratamiento médico para afrontar una dolencia grave como la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que me fue diagnosticada en agosto tras varios estudios realizados este año.

En cuanto a mi experiencia en el Honorable Concejo Deliberante (HCD), puedo decir que tuve momentos con sentimientos negativos y otros esperanzadores.

Los negativos se relacionan con la experiencia del oficialismo y la facilidad con que logran dividir al sector opositor para alcanzar sus objetivos. Por ejemplo, en diciembre, durante la elección de autoridades del HCD, los representantes de LLA apoyaron al candidato oficial. Esto no refleja la voluntad popular, considerando que el HCD tiene 18 miembros: 9 del bloque amarillo, 7 celestes y 2 violetas. Conforme a esta composición, las autoridades del HCD deberían haber representado al espacio opositor (amarillos y violetas), acorde con la voluntad de los votantes, que una vez más se vio vulnerada.

En contraste, el sentimiento esperanzador se presentó cuando, finalmente, toda la oposición unida desaprobamos la rendición de cuentas del año 2023. Según recuerdo, es la primera vez en 40 años de democracia en nuestro distrito que se desaprueba una rendición de cuentas municipal. Logramos persuadir a todos los colegas de las faltas de respeto hacia los ciudadanos y de la falta de respuestas de la administración oficialista a nuestras preguntas.

A pesar de las diferencias, la relación con los demás concejales es buena; el diálogo no se pierde y es posible consensuar ideas. Tuve el privilegio de trabajar con un gran equipo formado por Mónica Correa, Fernanda Rodríguez y Evangelina Cordone, con quienes impulsamos diversas iniciativas. Entre ellas, destaco las propuestas de ordenanzas sobre transparencia y publicidad de los actos de gobierno, adhiriendo a las normas provinciales de transparencia.

Dichas propuestas incluyen la emisión diaria de un boletín oficial municipal que contenga todas las normativas (ordenanzas, decretos y resoluciones), así como licitaciones y concursos públicos. También proponemos la publicación trimestral de las cuentas públicas y del estado del personal municipal, con nómina, categorías y remuneraciones netas, algo que no se realiza desde hace más de 20 años. Sin embargo, esta iniciativa aún está en discusión en la Comisión Uno, siendo resistida por la administración oficialista.

Otro proyecto relevante consiste en gestionar, a través del Ejecutivo, que la autoridad provincial del juego otorgue las licencias de bingo del distrito a las tres asociaciones bomberiles de Santa Teresita, San Clemente y Mar de Ajó. Este proyecto también enfrenta resistencia por parte de la administración oficialista.

He podido entender que nada de lo que ocurre en nuestras localidades es casual; todo responde a la voluntad política. Ejemplo de ello es:

La falta de agua corriente en la zona centro.

Los problemas de erosión en las playas por el avance del mar.

Los bajos salarios municipales y jubilaciones insuficientes.

La ausencia de estadísticas y transparencia en las rendiciones de cuentas.

Las deficiencias en el sistema de salud.

El manejo ineficiente y anticuado de residuos, sin un proceso sostenible de reciclaje.

La desorganización en la venta ambulante en playas.

El deterioro del espacio público (calles, veredas, playas y plazas).

El descontrol de las usurpaciones de inmuebles.

La falta de infraestructura educativa en la zona centro.

Estos ejemplos son producto de decisiones políticas y no del azar. Prolongadas administraciones de más de 20 años han llevado a este estado de cosas, donde el oficialismo logra dividir continuamente a la oposición para perpetuar sus intereses, que no parecen coincidir con los de la comunidad.

A pesar de todo, agradezco a Dios, a los vecinos (especialmente a quienes nos apoyaron en la contienda electoral) y a mi familia por la oportunidad de participar y aprender. La Divina Providencia dirá si podré regresar y continuar con este proyecto por un distrito digno para vivir, trabajar, estudiar y desarrollarse.

Muchas gracias.

Martín Fernández

Asi lo voto el HCD de La Costa

