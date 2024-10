Votación Nominal: Legislatura provincial en off

Presidencia rotativa en marcha. Con el fin de año se aproxima el recambio entre presidente y vice de la Cámara de Diputados por un acuerdo al que arribó el tridente Sergio Massa – Máximo Kirchner – Martín Insaurralde. En concreto, Alejandro Dichiara pasará a ser vice, mientras que Alexis Guerrera ocuparía el máximo cargo. “Hay señales de buena sintonía entre Máximo y Massa“, deslizó una voz que sigue de cerca el cumplimiento del acuerdo, que en algún momento se puso en duda. Si bien algunos diputados de la oposición (que se divierten con la interna peronista) señalaron que no están las manos, en Unión por la Patria lo dan por hecho. “No habría por qué no cumplir lo pactado“, aseveran.

Alexis Guerrera y Alejandro Dichiara.

La Ley de Góndolas, al freezer. El 3 de julio, el gobernador envió al Senado la Ley de Góndolas bonaerense, un proyecto con el que intentó hacer un guiño a las pequeñas y medianas empresas. Si bien tuvo ingreso parlamentario, el expediente no se movió y no se moverá (al menos por ahora). Según nos dijeron desde el oficialismo, se sucedieron una serie de eventos que colaboraron con el freno: presión de grandes empresas, tooooda la polémica del RIGI nacional y luego del bonaerense y el polémico proyecto de La Cámpora para actualizar las indemnizaciones. “Políticamente, se decidió bajar los decibeles… por el momento”. Se verá.

El PRO baja las expectativas por la boleta única. Pese a ser una de las banderas del partido amarillo y con la presentación de proyectos en Diputados y el Senado para aplicarla en la Provincia, en el PRO saben que la propuesta no tiene mucho futuro, al menos en lo que resta del año. “Lo más probable es que Kicillof desdoble, no la vemos por el momento, pero vamos a insistir“, advierten.

Renovadores en alerta. El grupo de legisladores massistas tomó con sorpresa la oleada de notas periodísticas que señalaron que el incipiente kicillofismo buscaría ir con listas propias en 2025. Los links de portales nacionales recorrieron los chats como reguero de pólvora y se activó un veloz mecanismo de respuesta. El vocero fue Ruben Eslaiman, quien a través de un brevísimo tuit deslizó que de haber dos listas, habrá tres porque el Frente Renovador presentará la propia. Peronismos.

¿Re-re-re sí o no?. El debate por la modificación que la ley que limita las reelecciones de intendentes y legisladores preocupa y ocupa a varios. El senador de Cambio Federal, Marcelo Daletto dijo en el streaming Uno Tres Cinco que, así como está la situación, es un problema. “Hay un dato de la práctica: de 135 intendentes, 84 no pueden ser reelegidos. Es un tema institucional, es un problema real. Yo no sé si estamos quedando descalzados. Es un tema que puede avanzar”, marcó el monzoísta.

Teresa no para. Teresa García está sobrepasada. No sólo debe lidiar con un bloque atravesado por internas y desazones, sino que, además, Cristina Kirchner la designó como una de las apoderadas de su lista en la interna por el PJ nacional. Pero como si eso fuese poco también está al frente de la intervención del PJ de Corrientes. Esta semana, la jefa de los senadores peronistas compartió fotos junto a militantes en varias ciudades de esa provincia del Litoral. Anduvo por Paso de los Libres, Bonpland, Parada Pucheta, Curuzú Cuatiá, Mercedes, Santa Lucía Saladas y Empedrado.

Un despacho-guardería. La senadora de Unión por la Patria, Sofía Vannelli fue mamá hace muy poquitos meses y su despacho se convirtió en una verdadera guardería. Es que la legisladora del Frente Renovador va con su bebé para todos lados y el despacho se llenó de pañales, juguetes, mamaderas y demás objetos que coparon el lugar por encima de expedientes y carpetas. En plena pandemia, otra renovadora había destacado por su trabajo combinado con la maternidad: Micaela Moran sesionó con su bebé en brazos. Hace algunos días, la juninense del PRO, Laura Ricchini, también se convirtió en madre. Una Legislatura apta para infantes.

