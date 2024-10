Fin de semana largo en la Costa Atlántica: Crecimiento turístico, pero con cautela hacia el verano

El último fin de semana largo en la Costa Atlántica bonaerense registró un incremento en la cantidad de visitantes, lo que generó un impacto positivo en la ocupación hotelera y el gasto por persona. Sin embargo, los testimonios de actores del sector invitan a una lectura más cautelosa de estos resultados, en especial de cara a la temporada de verano 2024/2025. Factores como la cantidad de comercios y hoteles abiertos, el turismo low cost y la oferta de espectáculos culturales son claves para comprender la realidad del turismo en la región.

Crecimiento de visitantes, pero con matices

Según datos de la Provincia de Buenos Aires y AUBASA, el flujo de turistas hacia los principales destinos de la Costa Atlántica mostró un incremento del 15% en comparación con el mismo fin de semana largo de 2023. Municipios como el Partido de La Costa, Mar del Plata y Pinamar registraron aumentos en la afluencia de visitantes, impulsados por las buenas condiciones climáticas y promociones en las tarifas.

A pesar de estas cifras alentadoras, algunos empresarios del sector señalaron que el crecimiento no fue tan homogéneo en todas las áreas. «A nosotros nos dio un -20% abajo respecto a 2023», expresó una fuente confiable. Esto indica que, aunque la cantidad de turistas aumentó, el impacto no se distribuyó equitativamente entre todos los sectores del turismo, especialmente en los establecimientos que no pudieron ajustarse a las ofertas y promociones que dominaron el mercado.

Ocupación hotelera y oferta comercial

Uno de los indicadores más destacados fue la ocupación hotelera, que en destinos como Mar del Plata y Pinamar superó el 90%. No obstante, es importante señalar que este incremento se dio en un contexto donde no todos los hoteles y comercios lograron mantener sus puertas abiertas en comparación con el año anterior. La reapertura de algunos hoteles, especialmente pequeños y medianos, ha sido lenta debido a los efectos de la crisis económica y la pandemia.

Además, fuentes dentro del sector señalaron la prevalencia de un turismo low cost, que si bien dinamiza la economía local, plantea dudas sobre la rentabilidad a largo plazo. «Hay mucho turismo a bajo costo, pero los recibimos con los brazos abiertos después de uno de los inviernos más crudos que tuvimos», explicó un comerciante de la región. La llegada de turistas que gastan menos por día podría limitar los ingresos de los comercios y hoteles, lo que sumado a la falta de espectáculos de alto impacto, podría afectar las expectativas para la temporada alta.

Gasto por persona y espectáculos culturales

El gasto promedio por persona mostró un aumento en casi todos los destinos. En el Partido de La Costa, por ejemplo, los turistas gastaron en promedio $32.000 durante su estadía, un 20% más que en 2023. Sin embargo, este incremento también está relacionado con el aumento generalizado de precios en gastronomía, alojamiento y actividades recreativas.

Un aspecto que podría haber influido en la atracción de más turistas fue la limitada oferta de espectáculos culturales. A diferencia de años anteriores, donde ciudades como Mar del Plata y Villa Gesell ofrecían una amplia cartelera de conciertos y obras de teatro, este año los eventos fueron más reducidos en número y escala. Si bien algunos destinos apostaron por actividades al aire libre y shows gratuitos, la oferta cultural estuvo por debajo de lo esperado. Esto representa una oportunidad perdida para captar más turistas de alto poder adquisitivo que buscan un complemento a la tradicional oferta de sol y playa.

Comparación con el año anterior y proyecciones

En comparación con el mismo fin de semana largo de 2023, este año se registró un aumento generalizado tanto en la cantidad de turistas como en la ocupación hotelera y el gasto promedio. Sin embargo, este crecimiento debe analizarse con cautela. «No te voy a discutir los datos, porque son de distintas fuentes y está bien», comentó otra fuente confiable, destacando la necesidad de evaluar cuidadosamente los resultados.

A pesar del buen desempeño de este fin de semana largo, las expectativas para la temporada de verano 2024/2025 están divididas. La presencia de más turistas no garantiza una recuperación sostenida del sector, sobre todo si el turismo low cost sigue siendo la tendencia predominante. Además, la limitada cantidad de comercios y hoteles abiertos, junto con la escasa oferta de espectáculos culturales, podría afectar el atractivo de la región en la temporada alta.

Conclusión

El último fin de semana largo dejó un balance positivo para la Costa Atlántica en cuanto a cantidad de visitantes, ocupación hotelera y gasto por persona. Sin embargo, es importante mantener una postura cautelosa de cara a la temporada de verano. La recuperación del sector turístico depende no solo de la llegada de turistas, sino también de la cantidad de comercios y hoteles operativos, la calidad de la oferta cultural y la capacidad de atraer un turismo que genere un mayor impacto económico. Por lo tanto, aunque el crecimiento en los números es un buen indicio, el panorama sigue siendo incierto para el verano de 2024/2025.

Fuentes: Provincia de Buenos Aires, AUBASA, testimonios de fuentes del sector.

