Polémica por el Servicio Alimentario de la Escuela Nº 12

Comunicación con Horacio Rossano, Jefe Distrital de Educación La Costa, en La Primera Mañana de Radio Noticias quien se expresó sobre la polémica que gira sobre el servicio alimentario de la Escuela Nº 12 de la Ciudad de Mar de Ajó.

Rossano expresó:

No hubo intoxicación por comida en mal estado, lo que hay quejas por oto tipo de situaciones (…) la mercadería está bien, si hubo una situación que no se terminó de cocinar y había morrones que no estaban en buen estado, pero no es que algún alumno lo haya ingerido.