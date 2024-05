De Jesús se reunió con enfermeras y enfermeros del sistema de salud local

El intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús (UxP) se reunió con enfermeras del sistema de salud local en el marco del día mundial que reconoce la tarea. En este marco, el jefe comunal dialogó con Radio Noticias sobre la importancia del trabajo y sentenció:

Hoy la enfermería no solo interviene en los procesos de cuidado del paciente, si no que también en investigación, en docencia, intensivos, medicina nuclear, etc.