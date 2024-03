Con la presencia de delegaciones escolares de zona norte, zona centro y zona sur, organizaciones de derechos humanos, excombatientes de Malvinas, bibliotecas populares; dirigentes políticos y sociales, y la comunidad en general, el Partido de La Costa se reunió una vez más bajo las consignas de Memoria, Verdad y Justicia en el acto central del Mes de la Memoria.

El encuentro tuvo lugar en el Paseo de la Memoria de Santa Teresita, ubicado en Avenida 32 y Costanera.

El homenaje comenzó con una marcha que recorrió las calles de Santa Teresita hasta llegar al Paseo de la Memoria. El intendente Juan de Jesús se sumó en el último tramo y fue el orador que cerró el acto en la tarde de éste 21 de marzo: «Hoy venimos a recordar a tantos jóvenes, a tantas personas, que por pensar los hicieron desaparecer a ellos y a sus semejantes, a los derechos que ellos tenían y a la potencialidad que tenemos como seres humanos desde el momento que nacemos para servir». El jefe comunal recordó que la dictadura instaurada en 1976 «venía con un objetivo determinado, venía con un plan siniestro muy elaborado. No debemos confundirnos que fueron solo los militares, al lado de ellos hubo distintos sectores de nuestra sociedad que sólo veían sus intereses y que fueron a golpear los cuarteles. Querían una patria oligárquica, para pocos, una patria que guardase sus privilegios, que abriese los caminos para saquear nuestros recursos naturales».

«Nosotros hoy acá seguimos luchando y pidiendo por la Verdad y la Justicia, porque esto simboliza que el pueblo tiene que seguir luchando, para que esto no se vuelva a repetir nunca más. No sé por qué corno (sic) permitimos que esto vuelva a suceder en Argentina, otra vez vemos que se defienden intereses extranjeros y volvemos a sentir, a través de esta democracia tan debilitada, que la política no tuvo el coraje de sostenerla como realmente tiene que ser, para servir a la Argentina», consideró De Jesús.

«Quiero recordar también cuando las Madres fueron a preguntarle al presidente Videla por sus hijos que estaban desaparecidos, y les dijo ‘si están desaparecidos no existen’. Y eso es mentira. Existen los 30.000 desaparecidos, sí que existen los 30.000 desaparecidos. Así que luchemos por ellos, por todos nosotros y para que nuestros hijos sean los protagonistas de esta generación que realmente le dijo basta», concluyó el intendente.