Se viene un encuentro «Runner» en Costa Azul

La localidad del Partido de La Costa será sede este sábado de un encuentro «Runner» con la participación de deportistas de varios puntos del país. En este marco, para Radio Noticias y desde la organización «Gonzi» Monzón comentó:

Cumplimos 6 años y se me ocurrió trasladar el aniversario a La Costa (…) siempre es solidario, pude hablar con «Las Caritas» y que se aporte un alimento no perecedero (…) para participar me tienen que escribir a mi al 1167621426 o llegar a Urquiza y Playa el sábado a las 9 AM.