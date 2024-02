Provincia | Convocan a Mario Caruso para ser Director de Prensa de la Camara de Diputados

Lo confirmó en sus redes sociales el periodista que fuera funcionario de los gobiernos de Juan Pablo de Jesús y Cristian Cardozo. Otro costero se suma a realizar tareas en la legislatura, donde ya se desempeñan Juan Pablo, las senadoras Gabriela Demaría y Flavia Delmonte además de Miguel De Lissi, secretario administrativo de la Cámara.

El ex subsecretario de Medios y Comunicación de la Municipalidad de La Costa, Mario Caruso, fue convocado a sumarse a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires para desempeñarse como director de Prensa de la legislatura bonaerense.

El periodista de 43 años confirmó la noticia con un posteo publicado en sus redes sociales. “Muchos amigos, compañeros y colegas me consultan qué es de mi vida laboral y ahora ya lo puedo contar: decidí aceptar la propuesta de ser director de Prensa de la Cámara de Diputados de la Provincia, una enorme responsabilidad por la cual siento especial gratitud hacia quienes confiaron en mi, el presidente de la Cámara, Alejandro Dichiara, y en especial Juan Pablo de Jesús”.

“Con el determinante apoyo de Leandro De Marco, me sumé a un equipo de trabajo de grandes profesionales, con la presión de poder estar a la altura y responder con éxito esta oportunidad. Como siempre y desde donde sea, con profesionalismo y lealtad continuaremos trabajando para una comunicación al servicio del pueblo”, completó el fragmento.

Aunque comparten apellido, Caruso no es familiar de Gustavo Caruso, el actual secretario de Gobierno de Juan de Jesús, ni de Ezequiel Caruso, presidente del Concejo Deliberante. Desde 2016, Mario Caruso fue director de Prensa y Subsecretario de Medios en los gobiernos de los intendentes Juan Pablo de Jesús y Cristian Cardozo. Nacido en Dolores en 1980 pero con su familia viviendo en La Costa desde comienzo de los 70, vivió siempre en Santa Teresita hasta que continuó sus estudios en la Capital Federal. Está casado, tiene una hija y sus padres son la docente Susana Ferré y de Mario Caruso, fallecido en 2015 y que supo ser un querido y reconocido odontólogo de Santa Teresita y General Lavalle. “En 1998, hace 26 años, me tuve que ir de mi Partido de La Costa natal hacia Buenos Aires, para formarme y desarrollar mi carrera periodística. Es tan difícil el periodismo que siempre me sentí un privilegiado por haber tenido posibilidades pese a llegar a un gran ciudad sin padrinazgos ni historias previas”, escribió en su posteo “Marito”, como lo apodan.

“Así fue que pasé y disfruté de enormes redacciones, entrañables compañeros, grandes maestros, pequeños y los más grandes medios nacionales. Siempre agradecido. Parí un par de medios. Fui docente, me seguí capacitando. A la vez, formé una familia, nació mi hija. La felicidad plena”, refiere Caruso, que entre otros medios de comunicación trabajó en el diario Perfil, la revista Noticias, la revista Campeones, la señal Todo Noticias y Radio Rivadavia, además de fundar el diario Entrelineas.info, en 2011.

“En las Fiestas de 2015 fue el momento de aceptar la insistencia de Juan Pablo y Cristian Cardozo para sumarme al equipo de la secretaría de Comunicación de la Muni de La Costa. Era la vuelta a casa, ahora en familia. Otra vez la oportunidad, el desarrollo, el desafío. Encabezar la comunicación de la campaña electoral de Juan de Jesús: ganar. Aprender, capacitarnos, escuchar. Y ahora, otra vez Juan Pablo de Jesús vuelve a confiar en mi. Gratitud eterna, siempre. Gracias a todos por los buenos augurios”, finalizó Caruso.