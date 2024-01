Santa Teresita | Estuvo a punto de ahogarse, fue rescatada por guardavidas y contó su experiencia en Radio Noticias

Sabrina Rosales Cano, veraneante de la zona centro de nuestro distrito, se puso en contacto con Radio Noticias para comentar y agradecer a guardavidas su traumatica experiencia vivida hace horas en el mar argentino. Sabrina y su marido fueron absorbidos por la corriente y 3 trabajadores del Operativo de Seguridad en Playa tomaron cartas en el asunto y lograron rescatarlos.

Mi marido logra mas o menos salir, pero a mi me chupo el mar para adentro, no podía salir, en un momento sentí que me iba a rendir y ahí llegaron los bañeros, 3 a los que estoy eternamente agradecida.