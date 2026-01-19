Verano 2026: turismo activo pero con gastos más medidos

El turismo en Argentina arrancó la temporada de verano 2026 con un movimiento activo, aunque marcado por decisiones más cuidadosas. Los destinos con naturaleza, eventos y propuestas culturales son los que mejor funcionaron, mientras que en otros casos se notó una caída en las reservas o un comportamiento más prudente del visitante.

El turista actual elige sobre la hora, compara precios y prioriza escapadas cortas con experiencias concretas. Las reservas anticipadas perdieron peso y las estadías suelen ser de entre 2 y 4 noches, según el tipo de destino.

Los fines de semana con festivales, ferias y competencias deportivas marcaron picos de ocupación. En lugares como Ushuaia, Carlos Paz, Puerto Iguazú, Bariloche y el norte argentino se alcanzaron niveles de entre el 80 % y el 95 %. También hubo buen desempeño en destinos como Tandil, Colón, Gualeguaychú, Chascomús y Villa La Angostura.

En cuanto al gasto diario, hubo una gran diferencia entre regiones. En Ushuaia se calculó un promedio de $370.000 por persona, mientras que en otros puntos como Entre Ríos, Formosa o Santiago del Estero, el gasto se ubicó entre los $70.000 y $100.000. El patrón común es el consumo más selectivo: se gasta en lo importante, se recorta lo accesorio.

Eventos como carnavales, festivales de música o ferias gastronómicas se consolidaron como el principal motor del turismo este verano. Donde hay agenda, la demanda responde. También sigue firme el atractivo de la naturaleza: parques nacionales, playas de río, complejos termales y actividades al aire libre siguen siendo los favoritos.

Entre los desafíos del sector aparecen la informalidad en el alojamiento, la sensibilidad al clima y la necesidad de comunicar mejor los destinos para evitar confusiones que puedan desalentar visitas.

El verano 2026 no muestra menos turismo, sino un cambio en cómo se viaja: decisiones más racionales, estadías más cortas, gasto más dirigido y búsqueda de propuestas claras. El desafío es adaptarse a ese nuevo perfil de visitante.

