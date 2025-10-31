El Partido de La Costa recibirá un gran certamen deportivo en Punta Médanos y una convención religiosa en Mar de Ajó, con fuerte impacto turístico.

El Partido de La Costa se prepara para un fin de semana intenso en materia de turismo. Por un lado, deporte de arena con alcance provincial, y por otro, un evento religioso de magnitud, que esperan concurrencia numerosa y visitantes de distintas localidades.

Deporte sobre la arena en Punta Médanos

El sábado 1 y domingo 2 de noviembre se desarrollará en Punta Médanos la séptima fecha del certamen Arena Series, “el campeonato de arena más importante del país”. Según el piloto local Moro Segura, “se ha trabajado mucho en la pista” y “va a estar fácil el acceso”. opiniondelacosta.com.ar

Se estima la participación de unas 150 motos y 150 cuatriciclos, con competidores que llegan desde distintas partes de la provincia y el país.

El circuito estará montado en la rotonda de acceso al faro Punta Médanos, con boxes y acceso asfaltado para quienes no tienen vehículos de doble tracción.

Para el turismo local esto representa una oportunidad: la movilización de competidores y público genera demanda en alojamiento, gastronomía y servicios complementarios.

Encuentro religioso en Mar de Ajó

Simultáneamente, el municipio de Mar de Ajó acogerá la serie final de la asamblea regional de Testigos de Jehová bajo el lema “Adoración pura”.

El evento se desarrollará del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre.

Se espera la participación de más de 4.000 personas de distintas localidades, lo que apunta a un impacto visible en la economía local.

El programa es gratuito y abierto, con charlas, videos y entrevistas basadas en la Biblia.

Para quienes quieran más detalles del evento: sitio oficial de la asamblea jw.org

Turismo, economía y movilidad

La combinación de ambos eventos —uno deportivo, otro religioso— genera una sinergia interesante para el turismo en el Partido de La Costa:

Aumento en reservas de alojamiento, tanto por participantes del certamen como por visitantes que se acercan a Mar de Ajó.

Mayor demanda en comercio local, gastronomía y servicios de traslado/estacionamiento.

Necesidad de organización urbana: accesos al circuito en Punta Médanos, y logística de ingreso para la asamblea en Mar de Ajó.

