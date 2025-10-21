Lucas Vilar, ciclista oriundo de Mar de Ajó, participará en el próximo Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2025, que se disputará del 22 al 26 de octubre de 2025 en el Velódromo de Peñalolén (Santiago de Chile).
La sede es parte de una candidatura sudamericana para eventos de alto nivel y fue confirmada recientemente por la Unión Ciclista Internacional (UCI).
Su participación marca un hito importante para Argentina en la categoría de velocidad en pista, en la que no contaba con representación en el plano mundial desde hace aproximadamente 30 años cuando un ciclista argentino compitió en pruebas de velocidad.
La expectativa es alta para el costero, que regresa al escenario mundial y llevará los colores de la celeste y blanca ante un pelotón global de velocistas y especialistas en pista.
El mensaje de su madre y la emoción del momento
Su madre, Liliana Ledesma, publicó en redes un mensaje cargado de emoción:
“Otra vez me toca verte y disfrutarte de lejos, pero sabiendo que estamos siempre juntos…”
“Otra vez alentarte detrás de una pantalla…”
“Otra vez con el corazón a mil, pero esta vez sabiendo que laten juntos…”
“Otro sueño cumplido y van…”
“Confiá en vos y disfrutá de este presente hermoso que te toca vivir…”
“Todo lo que dejaste hoy se ve reflejado en tus resultados, siempre soñaste en grande y eso se nota. Ahora a darlo todo por tu bandera y a seguir soñando, que así soñamos todos…”
Y cerró con: “Te amamos Luki ❤️”, junto a la mención de la competición: “COPA DEL MUNDO 🌎 CHILE 2025 💪❤️🇦🇷”.
Representación desde La Costa
Lucas Vilar no solo compite por Argentina sino también representa al Partido de La Costa y a su ciudad natal, Mar de Ajó. Su presencia en este Mundial de pista refuerza la visibilidad del ciclismo costero y potencia una disciplina que en nuestra región tiene una presencia creciente.
Para conocer más detalles sobre el torneo —programación, países participantes, exigencias de la pista— podés visitar el sitio oficial de la UCI para este Mundial. ucichile2025.org+1
Además, el velódromo que lo alberga es el Velódromo de Peñalolén, un recinto moderno, homologado y preparado para pruebas internacionales de nivel.