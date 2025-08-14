14 de agosto de 2025

Hackean a Marcela González: del “bajar impuestos” al “mandame una transferencia”

18 segundos atrás 0

Hackean el WhatsApp de Marcela González y piden plata a sus contactos. El episodio terminó sin estafas, pero con chistes políticos al por mayor.

Compartir

La candidata a primer concejal por Libertad Avanza, Marcela González, fue víctima de un hackeo a su cuenta de WhatsApp. Usando su perfil y foto, los delincuentes comenzaron a pedir dinero a sus contactos con mensajes que, en plena campaña, levantaron más sospechas que un sobre cerrado en la puerta de un comité.

Al principio, González no advirtió lo que ocurría, pero los comentarios de allegados la alertaron: algo no andaba bien cuando, de repente, la candidata que promete “bajar impuestos” aparecía pidiendo “una transferencia urgente”.

Entre la estafa y la rosca

Algunos contactos, con la malicia que da la política local, se preguntaron si el pedido era parte de una movida de recaudación para asegurarse un lugar en la lista. La respuesta fue unánime: nadie puso un peso, y el único aporte que recibió la candidata fueron chistes sobre el episodio.

La propia González aclaró que se trató de una maniobra delictiva ajena a su campaña y que ya tomó medidas para recuperar el control de su cuenta.

Promesas y sospechas

La historia terminó sin víctimas de la estafa, aunque dejó flotando una ironía entre los pasillos políticos: si en cuatro años los votantes no sienten que les vaciaron el bolsillo con las promesas incumplidas, el hackeo quedará como una anécdota graciosa.

Por ahora, el único “cobro” confirmado fue el de la paciencia de la candidata. El resto… que lo decidan las urnas.

Compartir

Más historias

escrituras

Entrega de Escrituras en La Costa | «Al titulo de propiedad le damos mucha importancia»

1 hora atrás 0
san martin

La Costa homenajeará a San Martín en Mar de Ajó

3 horas atrás 0
hombre de negocios (4)

Porta marca el camino… con pintura amarilla

7 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

hombre de negocios (5)

Hackean a Marcela González: del “bajar impuestos” al “mandame una transferencia”

18 segundos atrás 0
escrituras

Entrega de Escrituras en La Costa | «Al titulo de propiedad le damos mucha importancia»

1 hora atrás 0
san martin

La Costa homenajeará a San Martín en Mar de Ajó

3 horas atrás 0
hombre de negocios (4)

Porta marca el camino… con pintura amarilla

7 horas atrás 0
hombre de negocios (3)

Candidato taxista presentó su “Chiqui Móvil” y difundió certificado penal

11 horas atrás 0