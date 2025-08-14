14 de agosto de 2025

Accidente en Ruta 11: cinco heridos y dos perros muertos

Un choque múltiple en Ruta 11 dejó cinco heridos y dos perros muertos. Ocurrió entre Punta Médanos y Costa Esmeralda

Un insólito y peligroso accidente se registró este martes alrededor de las 18:30 en el kilómetro 369 de la Ruta Provincial 11, entre Punta Médanos y Costa Esmeralda, en el Partido de La Costa, según informó el diario Opinión de La Costa.

El siniestro involucró al menos tres vehículos y dejó cinco personas heridas. De acuerdo con las primeras informaciones, consignadas por FM La Marea, el hecho comenzó cuando cinco perros galgo que viajaban en una camioneta se escaparon y cruzaron la calzada.

En el intento de esquivarlos, uno de los conductores perdió el control, lo que provocó una colisión múltiple. Dos de los animales murieron atropellados en el acto, mientras que los otros tres lograron apartarse y quedaron al costado de la ruta.

Amplio operativo de emergencia

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios de Mar de Ajó, el destacamento Nº 1 de San Bernardo y la guardia de Costa Esmeralda, junto a bomberos de Pinamar. También intervinieron Policía Vial, C.P.R. La Costa, Aubasa, Protección Comunitaria, ambulancias municipales y de Aubasa, Defensa Civil y efectivos de las comisarías de Paraje Pavón, Mar de Ajó y Nueva Atlantis, además de la Motorizada de Infantería y la Policía Científica.

Las autoridades investigan en qué circunstancias los animales lograron escapar de la camioneta y si hubo negligencia por parte del propietario.

