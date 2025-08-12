La justicia electoral confirmó las 14 listas que competirán en las legislativas 2025 del Partido de La Costa. Mirá todos los nombres oficializados.

Tal cual como lo anticipó Radio Noticias Web, son 14 las listas que competirán en las elecciones legislativas del Partido de La Costa el próximo 7 de septiembre de 2025.

Los rumores y versiones sobre la caída de algunas candidaturas finalmente quedaron en la nada, ya que la justicia electoral confirmó la participación de todas las listas presentadas.

Entre las fuerzas políticas que competirán se encuentran:

Construyendo Porvenir

Partido Libertario

Valores Republicanos

Hacemos La Costa Partido de La Costa

Alianza Nuevos Aires

Alianza Potencia

Alianza La Libertad Avanza

Alianza Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad

Alianza Fuerza Patria

Alianza Somos Buenos Aires

Alianza Unión y Libertad

Compromiso Vecinal La Costa

Movimiento Avanzada Socialista

Partido Frente Patriota Federal

Desde la Junta Electoral expresaron que «todas las listas han cumplido con los requisitos establecidos por la normativa vigente» y que «el cronograma electoral sigue su curso sin modificaciones».

Loas primeros de cada lista:

Los nombres están: Daniel “Chiqui” Maesrello (Construyendo Porvenir), Maximiliano Veron Romero (Partido Libertario), María Astudillo (Valores Republicanos), Juani Ojeda (Hacemos La Costa Partido de La Costa), Matías Porta (Alianza Nuevos Aires), Nora Domínguez (Alianza Potencia), Marcela González (Alianza La Libertad Avanza), Gustavo Arena (Alianza Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad), Gabriela Demaría (Alianza Fuerza Patria), Daniel López (Alianza Somos Buenos Aires), Sergio Santana (Alianza Unión y Libertad), Oscar Prioletta (Compromiso Vecinal La Costa), Gabreo Velozo (Movimiento Avanzada Socialista) y Ariel Agustín Quiroz (Partido Frente Patriota Federal).

