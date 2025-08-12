Tal cual como lo anticipó Radio Noticias Web, son 14 las listas que competirán en las elecciones legislativas del Partido de La Costa el próximo 7 de septiembre de 2025.
Los rumores y versiones sobre la caída de algunas candidaturas finalmente quedaron en la nada, ya que la justicia electoral confirmó la participación de todas las listas presentadas.
Entre las fuerzas políticas que competirán se encuentran:
- Construyendo Porvenir
- Partido Libertario
- Valores Republicanos
- Hacemos La Costa Partido de La Costa
- Alianza Nuevos Aires
- Alianza Potencia
- Alianza La Libertad Avanza
- Alianza Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad
- Alianza Fuerza Patria
- Alianza Somos Buenos Aires
- Alianza Unión y Libertad
- Compromiso Vecinal La Costa
- Movimiento Avanzada Socialista
- Partido Frente Patriota Federal
Desde la Junta Electoral expresaron que «todas las listas han cumplido con los requisitos establecidos por la normativa vigente» y que «el cronograma electoral sigue su curso sin modificaciones».
Loas primeros de cada lista:
Los nombres están: Daniel “Chiqui” Maesrello (Construyendo Porvenir), Maximiliano Veron Romero (Partido Libertario), María Astudillo (Valores Republicanos), Juani Ojeda (Hacemos La Costa Partido de La Costa), Matías Porta (Alianza Nuevos Aires), Nora Domínguez (Alianza Potencia), Marcela González (Alianza La Libertad Avanza), Gustavo Arena (Alianza Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad), Gabriela Demaría (Alianza Fuerza Patria), Daniel López (Alianza Somos Buenos Aires), Sergio Santana (Alianza Unión y Libertad), Oscar Prioletta (Compromiso Vecinal La Costa), Gabreo Velozo (Movimiento Avanzada Socialista) y Ariel Agustín Quiroz (Partido Frente Patriota Federal).