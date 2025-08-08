La campaña “Kirchnerismo Nunca Más” sumó adhesiones en La Costa. Roxana Cavallini y el concejal Ricardo Arebalo hicieron público su apoyo en redes sociales.

A poco más de un mes de las elecciones provinciales, referentes libertarios del Partido de La Costa sumaron su adhesión a la campaña nacional “Kirchnerismo Nunca Más”, que impulsa el oficialismo libertario a nivel nacional y que busca reforzar el discurso de ruptura con los sectores ligados al kirchnerismo histórico.

Una de las primeras en hacer pública su postura fue Roxana Cavallini, figura local del espacio liberal, quien publicó en sus redes sociales un mensaje directo:

“Este 7 de septiembre, Kirchnerismo Nunca Más”, escribió acompañando la frase con los hashtags #QuintaSección y #LaCosta.

La publicación generó reacciones encontradas en su muro, recibiendo tanto apoyos como cuestionamientos, en un contexto político donde el electorado costero se muestra polarizado entre fuerzas peronistas, espacios locales y referentes liberales que buscan consolidarse de cara a las urnas.

También se expresó el concejal Ricardo Arebalo

El actual concejal y también integrante del espacio La Libertad Avanza, Ricardo Arebalo, replicó el mensaje en sus plataformas y reafirmó su acompañamiento a la consigna promovida desde sectores libertarios.

Ambos dirigentes son parte del armado que impulsa candidaturas locales dentro del espacio liberal en la región, y que forma parte de las 14 listas oficializadas para competir en las elecciones del próximo 7 de septiembre en el distrito.

Clima electoral en ascenso

La aparición de consignas nacionales en el ámbito local refleja cómo los discursos de mayor alcance comienzan a permear también en las disputas municipales, especialmente en un año electoral donde la estrategia digital juega un rol central en la construcción de posicionamiento político.

Desde el kirchnerismo local, hasta el momento no se han emitido declaraciones públicas en respuesta a esta campaña, aunque se esperan definiciones en los próximos días, a medida que avance el calendario rumbo a las urnas.

